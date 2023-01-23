Страховка недвижимости, жизни и здоровья: зачем оформлять и продлевать полис
- Что такое страхование ипотечной недвижимости
- Что будет, если не продлить полис страхования ипотечной недвижимости
- Как и где продлить полис страхования ипотечной недвижимости
- Что такое страхование жизни и здоровья заемщика
- Что будет, если не купить полис страхования жизни и здоровья
- Что будет, если не продлить полис страхования жизни и здоровья
- Как и где продлить полис страхования жизни и здоровья
- Почему ставка по ипотеке не изменилась после загрузки полиса
- >> 💚 Получите бесплатный гид по возврату налогового вычета от Домклик — верните себе до 650 000 ₽ с покупки недвижимости
Для получения ипотеки необходимо застраховать недвижимость, под залог которой банк выдает кредит. Страхование жизни и здоровья — по желанию заемщика.
Вопрос в другом: каковы последствия несвоевременного продления полисов этих двух видов страхования. Подробно разбираем.
Что такое страхование ипотечной недвижимости
Недвижимость страхуется от потери или повреждения после пожара, удара молнии, взрыва бытового газа, стихийных бедствий, падения деревьев, противоправных действий третьих лиц и других форс-мажорных ситуаций.
Для получения и оформления ипотеки этот вид страхования обязателен. Это позволяет защитить вас от долга перед банком — в критической ситуации страховая компания возьмет на себя материальную ответственность.
Что будет, если не продлить полис страхования ипотечной недвижимости
Полис страхования недвижимости необходимо продлевать каждый год и предоставлять в банк до того, как закончится срок действия предыдущего полиса.
Если вы вовремя не продлили полис, банк начислит неустойку на остаток по кредиту, начиная с 31-го календарного дня после окончания действия предыдущего полиса. Размер неустойки зависит от условий кредитного договора (если это предусмотрено в его рамках).
Как и где продлить полис страхования ипотечной недвижимости
Полис страхования ипотечной недвижимости легко, быстро и без визитов в банк можно продлить с помощью сервиса Домклик.После этого полис автоматически отправляется в банк.
Что такое страхование жизни и здоровья заемщика
Страхование жизни и здоровья заемщика — необязательный, но рекомендуемый вид страхования при оформлении ипотечного кредита. Так вы финансово защищаете себя и свою семью от непредвиденных ситуаций.
Помимо сниженной ставки по ипотеке на 1%, страховая компания выплатит банку ваш кредит при наступлении несчастного случая.
Что будет, если не купить полис страхования жизни и здоровья
В случае смерти или потери трудоспособности заемщика все финансовые обязательства по ипотеке переходят на его семью. В критической жизненной ситуации родственники рискуют остаться без денег и крыши над головой.
Кроме того, при отказе от страхования жизни и здоровья банк повысит процентную ставку по кредиту согласно договору.
Например, сумма остатка по кредиту — 2 000 000 руб., ставка — 10%, ежемесячный платеж — 20 000 руб. Сумма доплаты составит 24 000 руб. в год.
Что будет, если не продлить полис страхования жизни и здоровья
Полис страхования также необходимо ежегодно продлевать и предоставлять в банк до того, как закончится срок действия предыдущего полиса.
Если полис страхования жизни и здоровья вовремя не продлен, банк имеет право повысить ставку по ипотеке (в зависимости от условий договора).
Подключите автоплатёж и не беспокойтесь о продлении страховкиАвтоплатёж — это автоматический сервис банка, позволяющий вовремя оплачивать разные услуги по вашему поручению с выбранной карты Сбера.При подключении автоплатежа к договору страхования оплата очередного периода по полису будет проходить ежегодно за 5 дней до даты окончания текущего периода. Накануне вам придёт СМС‑уведомление о предстоящем списании.Размер платежа будет рассчитан на основании актуального остатка задолженности по кредиту на дату списания и страхового тарифа по договору страхования.Возможность подключения автоплатежа появляется при оформлении страховки в личном кабинете Домклик. Изменить параметры услуги или отменить оплату можно в личном кабинете СберБанк Онлайн
Как и где продлить полис страхования жизни и здоровья
Полис страхования жизни и здоровья легко, быстро и без визитов в банк можно продлить на Домклик.После этого полис автоматически отправляется в банк.
Почему ставка по ипотеке не изменилась после загрузки полиса
Если вы продлили полис страхования жизни и здоровья на Домклик или оформили полис в другой страховой компании и загрузили его в личный кабинет, то ставка по ипотеке снизится после следующей платёжной даты.
Пример. Дата платежа по ипотеке — 9 число. Если клиент продлил страховку 15 января, то сумма платежа пересчитается только с 9 марта.