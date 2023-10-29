9 способов недорого обновить интерьер
Бывает так, что квартире пока не требуется ни капитальный, ни косметический ремонт, а душа требует чего-то нового. Освежить интерьер без ремонта, преобразить пространство и не потратить при этом много денег — задача, на первый взгляд, не такая простая. Но она легко выполнима, если последовать нашим советам.
Красим стены
Современные производители красок преуспели в своем деле — акриловые материалы быстро сохнут и не заполняют пространство стойкими химическими ароматами. Поэтому вариации с краской — один из самых популярных приемов освежить наскучивший интерьер своими руками и преобразить пространство вокруг себя.
Имея в своем распоряжении несколько часов, баночку краски, трафарет и фантазию, вы можете преобразить комнату, не потратив лишних денег. Иногда нужен один штрих — несколько контрастных линий на стене или же наполовину покрашенная дверь в небанальной цветовой гамме — и вот уже в пространстве появилась динамика. Можно покрасить зону возле окна или даже одну стену — вопрос времени и сочетаемости.
Цветной потолок
Правильно подобрав цвет для потолка, вы сможете выйти за границы обыденного, не нарушив при этом гармонии. Это стоит недорого, но требует обстоятельного подхода.
Если потолки в комнате низкие, и сама она не может похвастаться большими размерами, то свой выбор лучше остановить на синих и голубых оттенках. Если претензий к габаритам комнаты нет, то и простора для фантазии больше. Стильно и необычно смотрятся аквамариновый, изумрудный, персиковый цвета.
Отреставрированная мебель
Отреставрировав надоевшую мебель, вы обновите дизайн комнаты. Это будет не очень затратно, если подойти к вопросу творчески.
Помимо экономии, вы еще и выиграете в вопросе стиля — грамотно отреставрированная вручную мебель добавит индивидуальности любому интерьеру. Все для этого продается в магазинах: и акриловые краски, и необходимые инструменты.
Новые чехлы для мягкой мебели
Старую мебель тоже можно «обновить», не потратив много денег — просто поменяйте чехлы. В любом городе есть специальные компании, занимающиеся перетяжкой мебели за небольшие деньги. Подумайте о необычной расцветке и оригинальном текстиле, например, экозамше, велюре или букле — такая мебель станет ярким акцентом в любом интерьере.
Новый ковер
Все мы помним простую истину, что красота — под ногами. Если на полное перекрытие пола тратиться не хочется, есть простое решение — постелите новый ковер. Выбирая необычные расцветки и замысловатые формы, не забывайте о том, что ковер не меньше других элементов декора (если не больше) должен вписываться в общую стилевую концепцию комнаты.
Используем подручные материалы
Скорее всего, после предыдущего ремонта у вас остались неиспользованные обрезки обоев. Та ситуация, когда и выбросить жалко, и хранить незачем. Есть зачем. Они отлично подойдут для создания оригинального коллажа, которым можно украсить, например, мебель.
Декорируем стены
Акцентированный декор — настоящая палочка-выручалочка, если на поверхности стен присутствуют какие-либо дефекты. А еще здесь есть где разгуляться фантазии, и стоит это совсем недорого. Повесить на стену можно практически все, что угодно: фотографии, картины, постеры.
Используем зеркала
Декорировать стены с помощью зеркал — также беспроигрышный и эффективный способ скрыть недостатки. К тому же наличие зеркал автоматически увеличивает пространство комнаты и добавляет света.
Виниловые наклейки
Еще один интересный способ освежить пространство без утомительного ремонта — виниловые наклейки или стикеры. Они не требуют особого ухода, смотрятся очень стильно, а также стоят совсем недорого.