Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний
- Условия льготной ипотеки для IT-специалистов в 2024 году
- Какой доход нужен для IT-ипотеки
- Что будет со ставкой, если уволиться из ИТ-компании
- Какую сумму можно получить
- Можно ли получить ипотеку на большую сумму
- Какой размер первоначального взноса для IT-ипотеки
- Какое жильё можно купить в ипотеку для IT
- Как оформить льготную ипотеку для IT в Сбере
- Что будет, если я уже оформил ипотеку, а потом аккредитация IT-компании была аннулирована?
В рамках данной программы сотрудники IT-компаний могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по льготной ставке 5%.
Разбираем условия льготной ипотеки для ИТ: кто может оформить IT-ипотеку, какие работодатели входят в список IT-компаний, какое жильё можно купить, и как подать заявку.
С 1 октября 2024 года Сбербанк приостанавливает прием и запись на сделку по льготной программе «Ипотека для IT» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ.
Мы будем держать вас в курсе всех изменений.
Условия льготной ипотеки для IT-специалистов в 2024 году
Оформить ипотеку по сниженной ставке может гражданин России, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий. Возраст — от 18 до 50 лет включительно.
Стаж — не менее 3 месяцев на текущем месте работы.
Ставка по ипотеке для ИТ в СберБанке — 6% годовых.
Срок кредитования — до 30 лет.
Получить ипотеку для айтишников могут не только разработчики, но и любые сотрудники ИТ-компании: бухгалтер, юрист, копирайтер и другие специалисты.
Главное условие — вы работаете в IT-компании, которая:
- получила аккредитацию Минцифры РФ;
- получает налоговые льготы;
- не зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге.
Регион вашего трудоустройства будет определяться по справке 2-НДФЛ и КПП организации. Если КПП в справке 2-НДФЛ относится к Москве или Санкт-Петербургу — ипотеку взять не получится.
Но если КПП относится к любому другому региону (включая Московскую и Ленинградскую области) — вы можете оформить кредит. То есть взять Ипотеку для IT можно, если вы работает в региональном филиале столичной компании, и филиал полностью соответствует всем требованиям программы со стороны Минцифры.
Какой доход нужен для IT-ипотеки
Средняя зарплата с учётом НДФЛ за последние 3 месяца и более:
- от 150 тыс. ₽ для Московской и Ленинградской областей, если ваша компания зарегистрирована в городе миллионнике, кроме Москвы и Санкт-Петербурга;
- от 90 тыс. ₽ если ваша компания зарегистрирована в других городах.
Кредитная история и финансовая нагрузка тоже должны быть в порядке.
Что будет со ставкой, если уволиться из ИТ-компании
Если вы поменяете место работы на другую IT-компанию с аккредитацией Минцифры в течение 6-ти месяцев с даты увольнения, ставка сохранится, если кредитный договор подписан до 31.07.2024 г. включительно.
Если вы поменяете место работы на другую IT-компанию с аккредитацией Минцифры в течение 6-ти месяцев с даты увольнения, ставка сохранится, если кредитный договор подписан после 01.08.2024 г.
Если вы не успеете устроиться в аккредитованную IT-компанию в течение 6-ти или 12-ти месяцев, устроитесь в неаккредитованную IT-компанию или уйдёте из IT, ставка изменится. Она будет повышена до базовой на момент увольнения, но не больше, чем ключевая ставка на момент подписания кредитного договора + проценты в зависимости от условий:
- + 2,5% / 2% / 1,5%, если вы покупали готовое или строящееся жилье
- + 4,5% / 3,5% / 1,5%, если вы взяли ипотеку на строительство дома
Сообщите об увольнении банку в течение 6-ти или 12-ти месяцев в соответствии с кредитным договором.
Условие повышения процентной ставки распространяется только в первые 5 лет действия кредита, если кредитный договор подписан до 31.07.2024 г. включительно и на весь срок кредита, если кредитный договор подписан с 01.08.2024 г.
Далее при увольнении из аккредитованной IT-компании процентная ставка не повысится.
Трудоустройство заемщика в ИТ-компании нужно подтверждать каждые полгода в течение всего срока кредита.
Какую сумму можно получить
Максимальная сумма кредита — до 9 млн рублей.
Можно ли получить ипотеку на большую сумму
Да. Максимальная сумма по IT-ипотеке может быть увеличена до 18 млн рублей. В пределах базового лимита кредит будет оформлен по льготной ставке 6%, а сумма свыше — по рыночной.
Какой размер первоначального взноса для IT-ипотеки
Размер первоначального взноса от 20,1% стоимости недвижимости, если покупатель:
- Берет квартиру в ипотеку по программе субсидирования от застройщика. Для этого нужно купить квартиру в ЖК, который участвует в этой программе. Найти такие новостройки можно на витрине Домклик, выбрав в фильтре «Субсидирование». Уточнять все детали можно у застройщика.
- Оформляет ипотеку с увеличенным лимитом. Опция дает возможность взять в банке сумму на покупку жилья больше, чем предусмотрено базовыми программами.
- Выбирает жилье в рамках комплексного предложения. Найти жилые комплексы, где доступно такое предложение, можно на витрине Домклик, выбрав в фильтрах «Комплексное предложение».
- Вносит единоразовый платеж. Размер единоразового платежа зависит от суммы кредита и оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Для того чтобы применить единоразовый платеж, достаточно обратиться к менеджеру в чате Домклик в личном кабинете.
В остальных случаях размер первоначального взноса будет от 50,1%. Подробнее об изменениях с 22 октября 2024 года — рассказали в статье: В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное
В качестве первого взноса можно использовать материнский капитал.
Какое жильё можно купить в ипотеку для IT
По программе можно:
- купить готовое или строящееся жилье в новостройке;
- купить участок с жилым домом у юрлица или ИП;
- купить земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома;
- построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП.
По программе нельзя купить долю, комнату, апартаменты, а также квартиру во вторичке или по договору уступки прав требования.
Как оформить льготную ипотеку для IT в Сбере
- Рассчитайте ипотеку на калькуляторе Домклик и отправьте заявку в банк.
- После положительного решения выберите подходящую квартиру или участок для строительства дома.
- Согласуйте документы на недвижимость или строительство с банком — все подробности и консультации доступны в личном кабинете Домклик.
- Запишитесь на сделку и подпишите кредитный договор за один визит в банк.
Рассчитать ипотеку для ИТ
Что будет, если я уже оформил ипотеку, а потом аккредитация IT-компании была аннулирована?
Для кредитных договоров, подписанных до 31.07.2024, ставка сохранится, если вы подписали кредитный договор до того, как аккредитация компании была аннулирована. При этом требование по предоставлению документов для подтверждения трудоустройства остается.
Для кредитных договоров, подписанных с 01.08.2024, ставка повысится, если аккредитация компании была аннулирована, а вы в течение 12-ти месяцев не трудоустроились в аналогичную компанию.
Добрый день. Я являюсь сотрудником дочерней организации сбербанка АО интеркомп. В июле этого года я взяла айти ипотеку. В январе 2025 планируется перевод всех сотрудников АО интеркомп в ПАО сбербанк через увольнение. На данный перевод повлиять я не могу. Как мне сохранить ставку по айти ипотеке?
Кристина М.здравствуйте! Ставка будет повышена по истечении 6 месяцев с даты увольнения, если вы не трудоустроитесь в компанию, которая отвечает требованиям программы.
Подскажите сроки действия программы? в одних источниках указано "до 31 декабря 2024 года", а в другом "до 31 декабря 2030 года". Где верные данные?
Альмира Х.здравствуйте! С 1 октября 2024 года Сбербанк приостановил приём и запись на сделку по льготной программе «Ипотека для IT» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ.
После того, как государство выделит финансирование, выдачи возобновятся. Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик.
Домкликвы ответили на другой вопрос, но не на мой. Меня интересует не запись и выдача лимитов, а само действие государственной программы. Мне это необходимо, для того чтобы понять - нужно ли устраиваться в АйТи сертифицированную компанию, чтобы суметь в начале 2025 года взять ипотеку по данной программе или вообще по всей России и по всем банкам такой программы не будет?
Альмира Х.здравствуйте! К сожалению пока такой информации у нас нет. Точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик. Будем держать в курсе всех изменений 💚
Добрый день, как узнать, что будут возобновлены лимиты и программа снова заработает?
Алексей Х.здравствуйте! С 1 октября 2024 года Сбербанк приостановил приём и запись на сделку по льготной программе «Ипотека для IT» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ.
Будем держать в курсе изменений. Следите за обновлениями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
ДомкликДобрый день, в каких банках остались лимиты на IT-ипотеку?
Евгений Б.здравствуйте! Увы модератор комментариев не даёт подобных консультаций. Это вопрос рекомендуем уточнить напрямую в Минцифры.