Инструкция: как купить квартиру в ипотеку
Пошаговое руководство по оформлению ипотеки на Домклик — от подачи заявки до получения ключей.
Рассчитайте условия
Для начала нужно выбрать подходящие условия кредитования — программу, ставку, ежемесячный платеж и срок. Это можно сделать онлайн без посещения банка в личном кабинете Домклик.
В ипотечном калькуляторе укажите:
- Цель кредита — покупка квартиры в новостройке, на вторичном рынке, строительство дома и другие программы. Нужно выбрать то, что подходит вам.
- Стоимость недвижимости, которую вы хотите приобрести.
- Сумму, которые вы готовы внести в качестве первоначального взноса — от 10% стоимости недвижимости.
- Срок, на который вы планируете брать кредит.
На основе указанных данных калькулятор покажет вам ипотечную ставку, сумму кредита, необходимый доход и ежемесячный платеж.
Посчитайте разные варианты на калькуляторе, пока не подберете подходящий.
Рекомендуем сначала подать заявку на ипотеку и только после этого выбирать недвижимость. Так вы сможете определить свой бюджет на покупку квартиры исходя из одобренной банком суммы кредита.
Обратите внимание на услуги и акции, которые снижают ставку:
- скидка 0,5% для зарплатных клиентов Сбербанка
- скидка 0,3% или 0,6% при выборе недвижимости на Домклик
- скидка 0,3% при сделке с гарантией
Подробнее о других способах получить дисконт, оформляя ипотеку Сбера
В личном кабинете заполните анкету, следуя подсказкам
Рассмотрение заявки в большинстве случаев занимает несколько минут.
Если что-то непонятно или появятся вопросы, есть чат с ипотечным консультантом. Он подскажет, какие документы необходимо загрузить, как их правильно заполнить и поможет отправить заявку в банк.
Когда банк одобрит заявку, вы получите СМС со ссылкой на личный кабинет Домклик.
Как увеличить сумму кредита
Есть несколько способов увеличить сумму кредита.
Можно увеличить срок кредита (или уменьшить, если в процессе погашения вы достигнете пенсионного возраста). Это можно сделать, не дожидаясь ответа от менеджера. Для этого перейдите в раздел «Условия ипотеки», затем в ипотечный калькулятор и отредактируйте параметры.
Также можно самостоятельно добавить созаемщика — любое физическое лицо с учетом дохода. Это можно сделать в том же разделе «Условия ипотеки» или перейти в раздел «Участники сделки».
Кроме этого, можно попросить менеджера банка учесть дополнительные доходы.
Ещё один вариант, который потенциально может помочь увеличить сумму ипотеки, — погасить другие действующие кредиты, закрыть кредитные карты, даже неиспользованные.
Выберите квартиру
Пропустите этот пункт, если вы уже нашли квартиру.
Если нет, то на на поиск недвижимости и заключение сделки у вас будет 90 дней с момента одобрения заявки.
После того, как определитесь с недвижимостью, добавьте её в сделку.
Оформите услуги, которые вам нужны для проведения сделки
На Домклик есть услуги, которые помогают упростить оформление сделки, а также получить скидку на ставку по ипотеке Сбера.
Заказать их можно до одобрения недвижимости.
Это, например, электронная регистрация сделки, которая позволяет зарегистрировать право собственности онлайн, без посещения МФЦ и Росреестра; сервис безопасных расчётов, подготовка договора купли-продажи и другие.
Заказать услуги вы можете самостоятельно в личном кабинете.
Получите список нужных документов
Для формирования списка документов, которые вам понадобится загрузить, нужно пройти опрос о недвижимости в личном кабинете.
Чтобы продавец или его представитель могли загрузить документы со своей стороны, пригласите их в сделку, нажав на кнопку «Пригласить участника».
Список документов сформируется автоматически в зависимости от ваших ответов. Для более точного понимания, что понадобится для сделки, можно воспользоваться сервисом подбора документов.
После того, как список будет сформирован, отсканируйте или сфотографируйте документы и загрузите каждый в соответствующую папку. Например, договор купли-продажи необходимо загрузить в поле с названием «Договор купли-продажи». То же и с остальными документами.
После загрузки документы автоматически поступят менеджеру банка на рассмотрение.
Получите одобрение недвижимости от банка
Банк кредитует вашу покупку, поэтому проверяет информацию о квартире, чтобы исключить возможные риски по сделке.
Если все документы в порядке и банк готов предоставить кредит — вы сможете записаться на сделку. Если каких-то документов для принятия решения не хватает, менеджер сообщит вам об этом. Требуемые документы нужно будет загрузить на Домклик. К этому стоит относиться с пониманием — банку необходимо исключить риски. Это позволит защитить вас как покупателя.
После одобрения менеджер оформит и пришлет на ознакомление кредитный договор.
Подпишите документы в банке
После одобрения недвижимости в личном кабинете можно выбрать удобную дату подписания документации и оформления сделки. Останется только в назначенный день приехать в отделение банка и подписать бумаги.
На Домклик также возможно проведение онлайн-сделки (если опция есть в вашем городе, вы увидите такое сообщение).
До выдачи кредита не меняйте место работы, не берите другие кредиты, не оформляйте кредитные карты. Это негативно повлияет на ваш показатель долговой нагрузки и, как следствие, на платежеспособность и окончательное решение банка.
Зарегистрируйте сделку
После оформления сделки нужно её зарегистрировать.
Если вы заказывали услугу «Электронная регистрация», вам ничего не нужно делать — всё оформят менеджеры банка.
Расчёт с продавцом произойдёт после того, как банк получит подтверждение факта регистрации. Лучше всего пользоваться безналичными способами расчёта или сервисами банка. На Домклик при подготовке к сделке можно заказать сервис безопасных расчетов, который гарантирует защищённость средств и расчётов по сделке.
Решить все вопросы после оформления ипотеки, заказать документы или справки можно онлайн в личном кабинете сопровождения.
Добрый день, где можно найти и посмотреть образец договора купли-продажи который будет подписываться.
Пользовательздравствуйте! Можно как самостоятельно составить договор купли-продажи, так и заказать его в сделке, где его подготовят наши специалисты. Услуга платная: https://dkp.domclick.ru/
Если вы предоставите свой вариант договора в банк, юристы банка рассмотрят его лишь на соответствие требованиям банка по ипотеке. Они не будут исправлять его, чтобы защитить ваши интересы, как это было бы с договором от Домклик.
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