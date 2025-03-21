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Ипотека
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«Семейная ипотека» на вторичное жилье: где доступна и как оформить

Дата публикации: 21 мар 2025
«Семейная ипотека» на вторичное жилье: где доступна и как оформить

Сбербанк 21 марта открыл прием заявок по «Семейной ипотеке» на вторичку, которую можно взять в российских городах, где строят мало жилья. Рассказываем, что это за города и на каких условиях выдается льготный кредит.

Прием заявок уже открыт, решение по заявке банк отправит 1 апреля, в день старта программы.

Условия оформления «Семейной ипотеки» на готовое жилье

Кому доступен кредит

Получить «Семейную ипотеку» на вторичку могут семьи с одним ребенком и более в возрасте до 6 лет включительно. Приобрести такую квартиру в рамках программы можно только один раз.

Квартиру нельзя приобрести у взаимозависимых лиц, в том числе у супругов, родителей, детей, братьев и сестер.

В каких домах можно купить квартиру

  1. Многоквартирный дом должен находиться в населенном пункте, где строят не более двух домов.
  2. Населенный пункт должен иметь статус города. Расширение программы не касается городов Подмосковья и Ленобласти.
  3. Дом не может быть старше 20 лет и в аварийном состоянии.

Как узнать год постройки дома

На Домклик такая информация указана в карточке объявления — в разделе «О доме».

Список городов, где доступна «Семейная ипотека» на вторичку

Перечень городов формируется на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) и будет обновляться. Текущий список актуален с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Условия предоставления: сроки, взнос и лимиты

Ставка по кредиту — 6% годовых. Выдается он на срок до 30 лет.

Минимальная сумма кредита — от 300 тыс. руб., максимальная — 6 млн руб., при этом доступно кредитование по средневзвешенной ставке с лимитом 15 млн руб. Тогда минимальная средневзвешенная ставка составит 10,3% (при сумме кредита от 7,1 млн руб.).

Кто может получить «Семейную ипотеку» на готовое жилье

Взять кредит могут семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно для приобретения квартиры по договору купли-продажи от физического или юридического лица на территории.

Заемщиком может выступать любой из родителей ребенка, подходящего под условия программы. Важно, чтобы у заемщика было российское гражданство. Он также может привлекать созаемщиков, причем не обязательно супруга или родителя ребенка.

Возраст родителей на момент предоставления кредита в Сбербанке — не менее 18 лет. Возраст на момент выплаты ипотеки — 75 лет.

Как выбрать готовую квартиру для покупки по программе

Шаг 1. Зайдите на витрину Домклик и выберите подходящий город из списка выше.

Шаг 2. Настройте в фильтрах цель — «Купить», вид недвижимости — «Квартира во вторичке», год постройки дома — от 2005-го. В строчке «Апартаменты» нажмите кнопку «Не показывать».

Шаг 3. Выберите понравившуюся квартиру, подайте заявку на ипотеку и дождитесь ответа от банка.

Недвижимость
Семейная ипотека
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии272
О
Олеся А.
2 дня назад

Здравствуйте, скажите первоначальный взнос нужен?

Домклик
час назад

Олеся А.здраствуйте! Первоначальный взнос от 20,1%.

Е
Екатерина Л.
2 дня назад

Здравствуйте а могу ли. Рефинансировать уже имеющуюся ипотеку в городе новоуральске под льготную

Домклик
16 часов назад

Екатерина Л.здравствуйте! В СберБанке можно рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% % от стоимости недвижимости.

О
Ольга Б.
2 дня назад

Здравствуйте!Сколько платить первоначальный взнос %?

Домклик
16 часов назад

Ольга Б.здраствуйте! Первоначальный взнос от 20,1%.

И
Ирина Д.
2 дня назад

Подскажите, пожалуйста, а имеющуюся ипотеку, можно рефинансировать

в данную программу ?

Домклик
16 часов назад

Ирина Д.здравствуйте! В СберБанке можно рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% % от стоимости недвижимости.

Н
Николай Л.
2 дня назад

В каких городах можно взять вторичное жилье по семейной ипотеки,если есть ребенок инвалид?

Домклик
16 часов назад

Николай Л.здравствуйте! Подробные условия на странице программы.

В
Валерий Т.
2 дня назад

С ребенком до 18 лет вроде должны были сделать ипотеку или мы снова в пролёте? Когда мои были маленькие ничего такого не было, выросли, и тут снова шиш с маслом....

Домклик
16 часов назад

Валерий Т.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Е
Евгения А.
2 дня назад

Добрый день. Нужна ли будет оценка , какие виды страховок должен оформить заемщик?

Домклик
16 часов назад

Евгения А.здравствуйте! Вы можете подать заявку, решение по заявке банк отправит 1 апреля, в день старта программы.

О страховании недвижимости в ипотеку, и когда необходим отчёт об оценке, рассказали в статьях.

К
Кристина Г.
2 дня назад

Читаю комментарии, в прошлом году нам не разрешили использовать дв ипотеку на покупку готового дома в пгт Николаевка ЕАО, аргументируя тем что пгт приравнивается к городу и не является сельской местностью, а теперь сюда не подходит семейная потому что пгт это не город, интересно получается, зачем тогда вообще эти программы создают

Домклик
16 часов назад

Кристина Г.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

М
Мария Б.
2 дня назад

Подскажите пожалуйста, а возможно ли рефинансирование, если год назад было приобретено такое жильё, полностью соответствует программе, и покупатели также полностью соответствует программе. Но ипотека взята под стандартный процент.

Домклик
16 часов назад

Мария Б.здравствуйте! В СберБанке можно рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% % от стоимости недвижимости.

Ю
Юлия С.
2 дня назад

Не нашла какой должен быть первоначальный взнос? Может ли ипотеку взять человек, который уже брал семейную ипотеку на новостройку в Москве?

Домклик
17 часов назад

Юлия С.здраствуйте! Первоначальный взнос от 20,1%. Подскажите, пожалуйста, когда была оформлена предыдущая ипотека.

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