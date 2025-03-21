«Семейная ипотека» на вторичное жилье: где доступна и как оформить
Сбербанк 21 марта открыл прием заявок по «Семейной ипотеке» на вторичку, которую можно взять в российских городах, где строят мало жилья. Рассказываем, что это за города и на каких условиях выдается льготный кредит.
Прием заявок уже открыт, решение по заявке банк отправит 1 апреля, в день старта программы.
Условия оформления «Семейной ипотеки» на готовое жилье
Кому доступен кредит
Получить «Семейную ипотеку» на вторичку могут семьи с одним ребенком и более в возрасте до 6 лет включительно. Приобрести такую квартиру в рамках программы можно только один раз.
Квартиру нельзя приобрести у взаимозависимых лиц, в том числе у супругов, родителей, детей, братьев и сестер.
В каких домах можно купить квартиру
- Многоквартирный дом должен находиться в населенном пункте, где строят не более двух домов.
- Населенный пункт должен иметь статус города. Расширение программы не касается городов Подмосковья и Ленобласти.
- Дом не может быть старше 20 лет и в аварийном состоянии.
Как узнать год постройки дома
На Домклик такая информация указана в карточке объявления — в разделе «О доме».
Список городов, где доступна «Семейная ипотека» на вторичку
Перечень городов формируется на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) и будет обновляться. Текущий список актуален с 1 апреля по 30 июня 2025 года.
Республика Адыгея: Адыгейск
Алтайский край: Алейск, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Славгород, Яровое
Амурская область: Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Циолковский, Шимановск
Архангельская область: Вельск, Каргополь, Коряжма, Мезень, Мирный, Новодвинск, Няндома, Онега, Сольвычегодск, Шенкурск
Астраханская область: Ахтубинск, Знаменск, Камызяк, Нариманов, Харабали
Республика Башкортостан: Агидель, Баймак, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Ишимбай, Кумертау, Межгорье, Мелеуз, Салават, Сибай, Туймазы, Янаул
Белгородская область: Алексеевка, Бирюч, Валуйки, Грайворон, Губкин, Короча, Новый Оскол, Шебекино
Брянская область: Дятьково, Жуковка, Злынка, Карачев, Клинцы, Мглин, Новозыбков, Почеп, Севск, Сельцо, Стародуб, Сураж, Трубчевск, Унеча, Фокино
Республика Бурятия: Бабушкин, Гусиноозерск, Закаменск, Кяхта, Северобайкальск
Владимирская область: Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Камешково, Карабаново, Киржач, Кольчугино, Костерево, Курлово, Лакинск, Меленки, Петушки, Покров, Радужный, Собинка, Струнино, Судогда, Юрьев-Польский
Волгоградская область: Дубовка, Жирновск, Калач-на-Дону, Камышин, Котельниково, Котово, Ленинск, Михайловка, Николаевск, Новоаннинский, Палласовка, Петров Вал, Серафимович, Суровикино, Урюпинск, Фролово
Вологодская область: Бабаево, Белозерск, Великий Устюг, Вытегра, Грязовец, Кадников, Кириллов, Красавино, Никольск, Сокол, Тотьма, Устюжна, Харовск
Воронежская область: Бобров, Богучар, Борисоглебск, Бутурлиновка, Калач, Лиски, Нововоронеж, Новохопёрск, Острогожск, Поворино, Россошь, Эртиль
Республика Дагестан: Буйнакск, Дагестанские Огни, Избербаш, Кизилюрт, Южно-Сухокумск
Еврейская АО: Облучье
Забайкальский край: Балей, Борзя, Краснокаменск, Могоча, Нерчинск, Петровск-Забайкальский, Сретенск, Хилок, Шилка
Ивановская область: Вичуга, Гаврилов Посад, Заволжск, Кинешма, Комсомольск, Кохма, Наволоки, Плес, Приволжск, Пучеж, Родники, Тейково, Фурманов, Шуя, Южа, Юрьевец
Республика Ингушетия: Карабулак, Магас, Малгобек, Назрань
Иркутская область: Алзамай, Байкальск, Бирюсинск, Бодайбо, Братск, Вихоревка, Железногорск-Илимский, Зима, Киренск, Нижнеудинск, Саянск, Свирск, Слюдянка, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово, Шелехов
Кабардино-Балкарская Республика: Майский, Нарткала, Прохладный, Тырныауз, Чегем
Калининградская область: Гвардейск, Гусев, Краснознаменск, Ладушкин, Мамоново, Нестеров, Озерск, Полесск, Правдинск, Приморск, Светлый, Славск, Советск
Республика Калмыкия: Городовиковск, Лагань
Калужская область: Белоусово, Боровск, Ермолино, Жиздра, Жуков, Киров, Козельск, Кондрово, Людиново, Малоярославец, Медынь, Мещовск, Мосальск, Сосенский, Спас-Деменск, Сухиничи, Таруса, Юхнов
Камчатский край: Вилючинск, Елизово
Карачаево-Черкесская Республика: Теберда, Усть-Джегута
Республика Карелия: Беломорск, Кемь, Кондопога, Костомукша, Лахденпохья, Медвежьегорск, Олонец, Питкяранта, Пудож, Сегежа, Сортавала, Суоярви
Кемеровская область: Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Гурьевск, Калтан, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Салаир, Тайга, Таштагол, Топки
Кировская область: Белая Холуница, Вятские Поляны, Зуевка, Кирово-Чепецк, Кирс, Котельнич, Луза, Малмыж, Мураши, Нолинск, Омутнинск, Орлов, Слободской, Советск, Сосновка, Уржум, Яранск
Республика Коми: Воркута, Вуктыл, Емва, Инта, Микунь, Печора, Сосногорск, Усинск, Ухта
Костромская область: Буй, Волгореченск, Галич, Кологрив, Макарьев, Мантурово, Нерехта, Нея, Солигалич, Чухлома, Шарья
Краснодарский край: Абинск, Апшеронск, Белореченск, Геленджик, Горячий Ключ, Кореновск, Крымск, Курганинск, Лабинск, Приморско-Ахтарск, Славянск-на-Кубани, Темрюк, Тимашевск, Туапсе, Усть-Лабинск, Хадыженск
Красноярский край: Артемовск, Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Дудинка, Енисейск, Железногорск, Заозерный, Зеленогорск, Игарка, Иланский, Канск, Кодинск, Лесосибирск, Назарово, Норильск, Ужур, Уяр, Шарыпово
Республика Крым: Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Красноперекопск, Саки, Старый Крым, Щелкино
Курганская область: Далматово, Катайск, Куртамыш, Макушино, Петухово, Шадринск, Шумиха, Щучье
Курская область: Дмитриев, Курчатов, Льгов, Обоянь, Рыльск, Суджа, Фатеж, Щигры
Липецкая область: Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин
Магаданская область: Сусуман
Республика Марий Эл: Волжск, Звенигово, Козьмодемьянск
Республика Мордовия: Ардатов, Инсар, Ковылкино, Краснослободск, Темников
Мурманская область: Апатиты, Гаджиево, Заозерск, Заполярный, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск, Островной, Полярные Зори, Полярный, Североморск, Снежногорск
Ненецкий АО: Нарьян-Мар
Нижегородская область: Балахна, Богородск, Ветлуга, Володарск, Ворсма, Горбатов, Городец, Заволжье, Княгинино, Кулебаки, Лукоянов, Лысково, Навашино, Павлово, Первомайск, Перевоз, Саров, Семенов, Сергач, Урень, Чкаловск, Шахунья
Новгородская область: Боровичи, Валдай, Малая Вишера, Окуловка, Пестово, Сольцы, Старая Русса, Холм, Чудово
Новосибирская область: Барабинск, Болотное, Искитим, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Татарск, Тогучин, Черепаново, Чулым
Омская область: Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара, Тюкалинск
Оренбургская область: Абдулино, Бугуруслан, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Орск, Соль-Илецк, Сорочинск, Ясный
Орловская область: Болхов, Дмитровск, Ливны, Малоархангельск, Мценск, Новосиль
Пензенская область: Белинский, Городище, Каменка, Нижний Ломов, Никольск, Сердобск, Спасск, Сурск
Пермский край: Александровск, Березники, Верещагино, Горнозаводск, Гремячинск, Губаха, Добрянка, Кизел, Красновишерск, Краснокамск, Кудымкар, Кунгур, Лысьва, Нытва, Оса, Оханск, Очер, Соликамск, Усолье, Чайковский, Чердынь, Чермоз, Чернушка, Чусовой
Приморский край: Большой Камень, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Партизанск, Спасск-Дальний, Фокино
Псковская область: Гдов, Дно, Невель, Новоржев, Новосокольники, Опочка, Остров, Печоры, Порхов, Пустошка, Пыталово, Себеж
Ростовская область: Белая Калитва, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Зерноград, Константиновск, Красный Сулин, Миллерово, Морозовск, Новошахтинск, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск, Цимлянск
Рязанская область: Касимов, Кораблино, Михайлов, Новомичуринск, Рыбное, Ряжск, Сасово, Скопин, Спас-Клепики, Спасск-Рязанский, Шацк
Самарская область: Жигулевск, Кинель, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, Чапаевск
Саратовская область: Аркадак, Аткарск, Балашов, Ершов, Калининск, Красноармейск, Красный Кут, Маркс, Новоузенск, Петровск, Пугачев, Ртищево, Хвалынск, Шиханы
Республика Саха (Якутия): Верхоянск, Вилюйск, Ленск, Мирный, Нюрба, Олёкминск, Покровск, Среднеколымск, Томмот, Удачный
Сахалинская область: Александровск-Сахалинский, Долинск, Курильск, Макаров, Невельск, Оха, Поронайск, Северо-Курильск, Томари, Углегорск, Холмск
Свердловская область: Алапаевск, Арамиль, Артемовский, Асбест, Богданович, Верхний Тагил, Верхняя Салда, Верхняя Тура, Верхотурье, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Лесной, Михайловск, Невьянск, Нижние Серги, Нижняя Салда, Нижняя Тура, Новая Ляля, Новоуральск, Полевской, Реж, Североуральск, Серов, Сухой Лог, Тавда, Талица, Туринск
Республика Северная Осетия — Алания: Алагир, Ардон, Дигора, Моздок
Смоленская область: Велиж, Вязьма, Гагарин, Демидов, Десногорск, Дорогобуж, Духовщина, Ельня, Починок, Рославль, Рудня, Сафоново, Сычевка, Ярцево
Ставропольский край: Благодарный, Будённовск, Георгиевск, Зеленокумск, Изобильный, Ипатово, Нефтекумск, Новоалександровск, Новопавловск, Светлоград
Тамбовская область: Жердевка, Кирсанов, Котовск, Моршанск, Рассказово, Уварово
Республика Татарстан: Агрыз, Азнакаево, Арск, Бавлы, Болгар, Бугульма, Буинск, Заинск, Иннополис, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши, Чистополь
Тверская область: Андреаполь, Бежецк, Белый, Бологое, Весьегонск, Вышний Волочек, Западная Двина, Зубцов, Калязин, Кашин, Кимры, Конаково, Красный Холм, Кувшиново, Лихославль, Нелидово, Осташков, Ржев, Старица, Торжок, Торопец, Удомля
Томская область: Асино, Кедровый, Колпашево, Северск, Стрежевой
Тульская область: Алексин, Белев, Богородицк, Болохово, Венев, Донской, Ефремов, Кимовск, Киреевск, Липки, Плавск, Советск, Суворов, Узловая, Чекалин, Щекино, Ясногорск
Республика Тыва: Ак-Довурак, Туран, Чадан, Шагонар
Тюменская область: Заводоуковск, Ишим, Ялуторовск
Удмуртская Республика: Воткинск, Глазов, Камбарка, Можга, Сарапул
Ульяновская область: Барыш, Инза, Новоульяновск, Сенгилей
Хабаровский край: Амурск, Бикин, Вяземский, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань
Республика Хакасия: Абаза, Саяногорск, Сорск
Ханты-Мансийский АО — Югра: Белоярский, Когалым, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Советский, Урай, Югорск
Челябинская область: Аша, Бакал, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Златоуст, Карабаш, Карталы, Касли, Катав-Ивановск, Коркино, Куса, Кыштым, Миньяр, Нязепетровск, Озерск, Пласт, Сатка, Сим, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Юрюзань
Чеченская Республика: Аргун, Ачхой-Мартан, Гудермес, Курчалой, Наурская, Ойсхара, Серноводское, Урус-Мартан, Шелковская
Чувашская Республика: Алатырь, Козловка, Мариинский Посад, Цивильск, Шумерля, Ядрин
Чукотский АО: Анадырь, Билибино, Певек
Ямало-Ненецкий АО: Муравленко, Тарко-Сале
Ярославская область: Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов, Тутаев, Углич
г. Севастополь: Инкерман
Условия предоставления: сроки, взнос и лимиты
Ставка по кредиту — 6% годовых. Выдается он на срок до 30 лет.
Минимальная сумма кредита — от 300 тыс. руб., максимальная — 6 млн руб., при этом доступно кредитование по средневзвешенной ставке с лимитом 15 млн руб. Тогда минимальная средневзвешенная ставка составит 10,3% (при сумме кредита от 7,1 млн руб.).
Кто может получить «Семейную ипотеку» на готовое жилье
Взять кредит могут семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно для приобретения квартиры по договору купли-продажи от физического или юридического лица на территории.
Заемщиком может выступать любой из родителей ребенка, подходящего под условия программы. Важно, чтобы у заемщика было российское гражданство. Он также может привлекать созаемщиков, причем не обязательно супруга или родителя ребенка.
Возраст родителей на момент предоставления кредита в Сбербанке — не менее 18 лет. Возраст на момент выплаты ипотеки — 75 лет.
Как выбрать готовую квартиру для покупки по программе
Шаг 1. Зайдите на витрину Домклик и выберите подходящий город из списка выше.
Шаг 2. Настройте в фильтрах цель — «Купить», вид недвижимости — «Квартира во вторичке», год постройки дома — от 2005-го. В строчке «Апартаменты» нажмите кнопку «Не показывать».
Шаг 3. Выберите понравившуюся квартиру, подайте заявку на ипотеку и дождитесь ответа от банка.
Здравствуйте, скажите первоначальный взнос нужен?
Олеся А.здраствуйте! Первоначальный взнос от 20,1%.
Здравствуйте а могу ли. Рефинансировать уже имеющуюся ипотеку в городе новоуральске под льготную
Екатерина Л.здравствуйте! В СберБанке можно рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% % от стоимости недвижимости.
Здравствуйте!Сколько платить первоначальный взнос %?
Ольга Б.здраствуйте! Первоначальный взнос от 20,1%.
Подскажите, пожалуйста, а имеющуюся ипотеку, можно рефинансировать
в данную программу ?
Ирина Д.здравствуйте! В СберБанке можно рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% % от стоимости недвижимости.
В каких городах можно взять вторичное жилье по семейной ипотеки,если есть ребенок инвалид?
Николай Л.здравствуйте! Подробные условия на странице программы.
С ребенком до 18 лет вроде должны были сделать ипотеку или мы снова в пролёте? Когда мои были маленькие ничего такого не было, выросли, и тут снова шиш с маслом....
Валерий Т.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый день. Нужна ли будет оценка , какие виды страховок должен оформить заемщик?
Евгения А.здравствуйте! Вы можете подать заявку, решение по заявке банк отправит 1 апреля, в день старта программы.
О страховании недвижимости в ипотеку, и когда необходим отчёт об оценке, рассказали в статьях.
Читаю комментарии, в прошлом году нам не разрешили использовать дв ипотеку на покупку готового дома в пгт Николаевка ЕАО, аргументируя тем что пгт приравнивается к городу и не является сельской местностью, а теперь сюда не подходит семейная потому что пгт это не город, интересно получается, зачем тогда вообще эти программы создают
Кристина Г.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Подскажите пожалуйста, а возможно ли рефинансирование, если год назад было приобретено такое жильё, полностью соответствует программе, и покупатели также полностью соответствует программе. Но ипотека взята под стандартный процент.
Мария Б.здравствуйте! В СберБанке можно рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% % от стоимости недвижимости.
Не нашла какой должен быть первоначальный взнос? Может ли ипотеку взять человек, который уже брал семейную ипотеку на новостройку в Москве?
Юлия С.здраствуйте! Первоначальный взнос от 20,1%. Подскажите, пожалуйста, когда была оформлена предыдущая ипотека.