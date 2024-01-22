Нужно ли платить налог при продаже и покупке недвижимости с детскими долями
«ДЕЛО», г. Рязань
Вопросы по налогообложению всегда очень волнуют продавцов и покупателей. Покупателю недвижимости налог платить не требуется, а вот при продаже есть несколько разных вариантов. Разбираемся, нужно ли платить налог при продаже жилья семьям с детьми.
Ситуация 1
Если родители и дети владеют объектом недвижимости больше минимального срока владения (5 лет, если квартира перешла в собственность после 1 января 2016 года), то налог при его продаже платить не требуется. Для жилья, которое перешло в собственность до 1 января 2016 года, он составлял 3 года, то есть уже давно истек, поэтому платить налог с продажи такой недвижимости не нужно.
Ситуация 2
Если срок владения объектом недвижимости составляет менее минимально установленного законом срока, то заплатить налог придется.
Следует отметить, что срок владения у всех участников долевой собственности может быть различным.
Например: Супруги купили квартиру в 2015 году, а детям выделили доли только в 2021 году. В этом случае при продаже детских долей придется подать декларацию и начислить налог, так как минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества супругами исчисляется с даты первичной государственной регистрации права собственности на квартиру, а в отношении несовершеннолетних детей — с даты государственной регистрации права собственности на их долю в квартире.
Тогда при продаже объекта недвижимости до 30 апреля следующего за продажей года вы должны будете подать декларацию 3-НДФЛ от имени ваших детей. И указать в ней доход — размер стоимости доли каждого ребенка. Если этого не сделать, выпишут штраф — минимум 1 000 рублей. Платить его придется родителям, а декларацию все равно потребуют. Налог за несовершеннолетних детей платят, конечно же, родители.
В ноябре 2021 года был принят закон, благодаря которому семьи с двумя и более детьми не будут платить налог при продаже жилья. С этой целью ст. 217.1 НК дополнилась отдельным пунктом.
К объектам недвижимого имущества, продажа которых может быть освобождена от НДФЛ, относятся: комнаты, квартиры или части квартиры, жилые дома или части жилых домов, а также доли в праве собственности на жилое помещение.
Продажа таких объектов освобождается от налогообложения, если:
- налогоплательщик и (или) его супруг являются родителями либо усыновителями двух и более несовершеннолетних детей; если дети очно обучаются в образовательных организациях, ограничение по возрасту — 24 года (при этом возраст детей определяется на момент перехода права собственности);
- приобретено другое жилье или доля в праве собственности на жилое помещение в календарном году, в котором продано «старое» жилье, либо до 30 апреля следующего года;
- общий метраж приобретаемого жилья или его кадастровая стоимость превышает общую площадь проданного жилья или кадастровую стоимость;
- кадастровая стоимость проданного жилья, если ее можно определить, не должна превышать 50 млн рублей;
- налогоплательщику либо его супруге, несовершеннолетним детям на момент продажи недвижимости не принадлежит более 50% другого жилья, чья площадь больше приобретаемого.
Чтобы получить освобождение от НДФЛ, должны одновременно выполняться вышеперечисленные условия. Данные правила действуют с 1 января 2021. Так, если вы продали недвижимость в 2023 году и до конца апреля 2024-го купите новую, то налог можно не платить.
Освобождение от уплаты налога также будет действовать и при продаже жилья детьми.