Как приобрести квартиру с использованием жилищного сертификата
Некоторые категории граждан, например, молодые ученые, врачи, военные, многодетные семьи, и те, кто лишился жилья из-за стихийных бедствий, могут получить сертификат на покупку или строительство недвижимости.
Это возможно благодаря федеральным и региональным программам, на которые выделяют средства из федерального бюджета. По таким программам выдают государственный жилищный сертификат, сокращенно ГЖС.
Кроме государственных жилищных сертификатов есть региональные программы, которые дают льготы на покупку жилья. Право на льготу подтверждается свидетельством. Такие программы действуют только в рамках определенной территории, например области.
Какую недвижимость можно приобрести по сертификату?
Сертификат дает право 1 раз получить деньги из федерального бюджета на покупку готового или строящегося жилья. Какое именно жилье можно приобрести, будет указано в сертификате.
Подробнее о сертификате
Сертификат всегда именной, его нельзя передать кому-то. Приобрести объект можно только в регионе, который указан на сертификате. В нём также указывается:
Название программы, серия и номер сертификата, дата выдачи, размер выплаты
Данные владельца, а также информация о членах семьи
Название организации, которая выдала сертификат, их печать и подпись
Срок действия
Недвижимость должна быть оформлена на всех членов семьи, указанных в сертификате.
Как использовать жилищный сертификат?
Если клиенту не требуются кредитные средства на покупку объекта, то банк выступает, как агент, и помогает клиенту: открывает индивидуальный блокированный целевой счет (ИБЦ-счет) и отправляет запрос на перечисление суммы сертификата.
Можно купить недвижимость и дороже, чем сумма сертификата, например, с использованием собственных или кредитных средств, а также материнского капитала.
Например, у клиента сертификат на 1 000 000 рублей, на руках есть 2 000 000, а объект хочет купить за 5 000 000 рублей.
В таком случае, можно оформить ипотечный кредит, а сертификат использовать как первоначальный взнос.
Как открыть счет на сумму сертификата?
После получения сертификата у клиента есть 3 месяца, чтобы отдать его в банк. При этом не в любое отделение, а только то, которое работает с такими сделками — посмотреть список отделений.
Комментарий экспертаСотрудник банка проверяет соответствие данных в сертификате и в документе, удостоверяющем личность. Если есть замечания, то документы возвращаются. Клиенту придется заменить сертификат в уполномоченном органе. А если все в порядке, сотрудник открывает клиенту ИБЦ-счет на срок действия сертификата.После открытия счета сертификат клиенту не возвращается. Его направят в хранилище ценностей.Евгения Соколова, эксперт Домклик
Как происходит перечисление суммы продавцу недвижимости?
Зависит от программы, в сертификате указано, как будут перечислены средства.
Есть 2 варианта. Первый, когда деньги зачисляются на счет клента и после предоставления документов, подтверждающих покупку, сразу переводятся продавцу.
Второй вариант. Когда клиент должен купить объект до получения субсидии. Тогда сначала подписывается договор купли-продажи.
В договоре надо указать реквизиты сертификата: серию, номер, дату выдачи, орган, выдавший сертификат, а также реквизиты счета, с которого будет идти оплата.
Сделка регистрируется в Росреестре, а после клиент предоставляет подтверждающие документы в банк. Банк в течение 3 рабочих дней проверяет документы клиента.
Далее сотрудник банка направляет заявку на перечисление выплаты на ИБЦ-счет, а затем только деньги перечисляются продавцу.