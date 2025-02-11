Пособия на детей: сколько можно получить и как
Рассказываем об основных ежемесячных и единовременных пособиях для семей с детьми в России в 2025 году.
Что такое детское пособие и кому положено
Детские пособия — это меры государственной поддержки беременных женщин, семей, родителей и опекунов, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Пособия бывают разными: одни предоставляются автоматически, другие зависят от условий и обстоятельств в семье.
Порядок выплаты пособий регулируется федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В некоторых регионах могут вводить свои, дополнительные, меры поддержки.
Какие есть ежемесячные и единовременные пособия на детей
Пособие по беременности и родам
Пособие по беременности и родам выплачивают как компенсацию заработка, который женщина не получает, пока находится в декрете и готовится к родам или восстанавливается после рождения ребёнка.
Его получают только женщины — беременные, родившие или усыновившие младенца до 3 месяцев и которые:
- работают по трудовому договору;
- учатся по очной форме;
- проходят военную службу по контракту;
- оформлены как ИП и вносили добровольные страховые взносы.
Безработная женщина может получить пособие по беременности и родам только в том случае, если в течение последних 12 месяцев была уволена в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП и встала на учёт в службе занятости.
Пособие выплачивают:
- в размере 100% среднего заработка работающим женщинам;
- в размере стипендии — женщинам, обучающимся по очной форме;
- в размере денежного довольствия — женщинам, проходящим службу.
Доходы за 2 предыдущих календарных года делим на количество дней в этих годах и умножаем на фактическое количество дней декретного отпуска.
При этом не учитываем дни, когда женщина была на больничном или в предыдущем отпуске по уходу за ребёнком.
В 2025 году максимальный размер пособия при беременности одним ребёнком (декретный отпуск в 140 дней) вырос в 1,4 раза и составляет — 794 355 руб., при осложненных родах (156 дней отпуска) — 885 139 руб., при рождении двух, трёх и больше детей (194 дня отпуска) — 1 100 750 руб.
С 1 марта 2025 года размер выплаты неработающим женщинам составит 100% величины прожиточного минимума, установленного в регионе, где живёт семья. Если стаж женщины меньше шести месяцев, она может рассчитывать на пособие в пределах МРОТ, который в 2025 году составляет 22 440 руб.
Обратиться за пособием по беременности и родам можно с момента получения листка нетрудоспособности или справки медицинской организации и в течение 6 месяцев со дня окончания декрета.
Работающей женщине достаточно оформить больничный лист и декрет у работодателя. Отдельно подавать заявление на выплату пособия не нужно.
Неработающим женщинам пособие оформляется по заявлению. Его нужно написать:
- в учебной организации — обучающимся по очной форме;
- по месту службы — проходящим военную службу;
- в клиентской службе Социального фонда России — добровольно уплачивающим страховые взносы ИП, адвокатам, нотариусам и занимающимся другой частной практикой.
И подать в местное отделение Социального фонда (СФР) или на «Госуслугах».
Пособие начислят в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Деньги выплачивают единовременно, сразу за весь декретный отпуск.
Единое пособие на детей
В 2023 году в России появилось единое пособие на детей малообеспеченным семьям и беременным женщинам с невысокими доходами. Универсальное ежемесячное пособие объединило в себе:
- ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки (до 12 недель);
- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
- выплату на первого ребёнка до достижения им 3 лет;
- пособие на ребёнка от 3 до 8 лет;
- ежемесячную выплату на ребёнка от 8 до 17 лет.
Семьи с низкими доходами могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала на любого по счёту ребёнка (раньше разрешалось только на второго). Деньги можно получать одновременно с единым пособием и до тех пор, пока ребёнку не исполнится 3 года.
Единое пособие назначается семье или беременной женщине, если:
- ежемесячный доход на человека в семье меньше прожиточного минимума на душу населения в конкретном регионе;
- доход каждого трудоспособного члена семьи в расчётном периоде составляет меньше четырёх МРОТ;
- собственность семьи соответствует установленным критериям (можно посмотреть на «Госуслугах»);
- заявитель и дети — граждане РФ;
- есть объективные причины, почему у семьи нет дохода.
Сумма единого пособия зависит от прожиточного минимума, установленного в регионе на ребёнка или трудоспособного взрослого.
В 2025 году прожиточный минимум на душу населения в России — 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб., для детей — 17 201 руб., а МРОТ вырос до 22 440 руб. В 2025 году семья может получать в среднем от 8,8 тыс. до 17,7 тыс. руб. в месяц, а беременные женщины — от 9,6 тыс. до 19,3 тыс. руб. в месяц.
Подать заявление можно на «Госуслугах», в отделении СФР или МФЦ. К электронному заявлению не нужно прикладывать документы — большая часть данных проверяется автоматически.
С 2024 года при подаче заявления по месту временной прописки или фактического проживания власти проверяют, где на самом деле живут заявитель и дети.
Решение о назначении пособия принимают в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и получения СФР всех документов.
Единовременное пособие при рождении ребенка
Единовременное пособие при рождении ребёнка положено всем, независимо от семейного положения, уровня дохода, наличия гражданства. Его могут получить и родители, и опекуны, и усыновители.
Выплату получает только один из родителей ребёнка по месту работы. Если мать и отец не трудоустроены, можно подать заявление на «Госуслугах» или лично в отделении СФР или МФЦ в течение 6 месяцев со дня рождения малыша.
В 2025 году сумма единовременного пособия при рождении ребёнка — до 26 400 руб.
Если родились двое или более детей, выплата положена за каждого.
Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней с даты приёма заявления. После этого деньги в течение 5 рабочих дней поступят на указанный счёт.
Ежемесячное пособие до 1,5 лет
В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только маме, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет могут получать отец, опекун, бабушка, дедушка, усыновитель или любой родственник, который за ним присматривает, находясь в отпуске по уходу за ребёнком.
Неработающие и уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам или уходу за ребёнком могут выбрать, какое пособие получать: по уходу за ребёнком до 1,5 лет или единое (универсальное) пособие на детей (о нём рассказали выше). Обе выплаты назначаются с применением комплексной оценки нуждаемости, если ребёнок родился после 1 января 2023 года.
Если за малышом смотрят несколько человек — пособие получит кто-то один. При этом неважно, работает человек или не имеет официальной занятости.
Сумма рассчитывается как 40% от среднего заработка человека. В 2025 году минимальный размер пособия — 10,1 тыс. руб., максимальный 68,9 тыс. руб.
Если получатель официально трудоустроен, пособие оформляется вместе с отпуском по уходу за ребёнком через работодателя. Неработающие родители, опекуны или родственники, ухаживающие за ребёнком, могут обратиться за назначением пособия через «Госуслуги» или лично в СФР.
Право на получение пособия по уходу за ребёнком сохранится, даже если выйти на работу до того, как ему исполнится 1,5 года. То есть взрослые могут досрочно выйти на работу и продолжать получать пособие, пока малышу не исполнится 1,5 года.
Раньше выплаты автоматически прекращались.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Право на единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью есть у опекунов, усыновителей, приёмных родителей. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого.
Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, можно в территориальный орган СФР либо в МФЦ, где такое заявление принимают.
С 1 февраля 2025 года единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью выплачивается в размере 26 941 руб. Если усыновили ребёнка с инвалидностью, ребёнка в возрасте старше семи лет или детей, которые являются друг другу братьями или сестрами, пособие выплачивается в размере 205 856 руб.
Подать заявление нужно в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, дня заключения договора о принятии ребёнка в семью.
Пособие могут получить не только россияне, но и постоянно проживающие в России иностранные граждане.
Пособия на детей военнослужащих
На детей военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву, правительство предоставляет ежемесячное пособие и единовременное пособие беременной жене.
Ежемесячную выплату может получать мама, опекун ребёнка или другой родственник, который присматривает за ним (если мамы у ребёнка нет или она не может за ним ухаживать по объективным причинам). Выплату дают на каждого ребёнка военнослужащего. С февраля 2025 года она составляет 18 285 руб.
Единовременное пособие предоставляют женщине, муж которой служит в армии по призыву, со сроком беременности не меньше 180 дней. С февраля 2025 пособие выплачивается в размере 42 665 руб.
Стандартный вычет за детей
Работающие родители могут платить меньший налог со своего заработка, оформив стандартный вычет за детей. Фактически это сумма, на которую уменьшается доход при расчёте налоговой базы для НДФЛ.
Такой вид налогового вычета положен родителям ребёнка (снизить налоговую базу при этом может каждый из них), усыновителям, попечителям и опекунам.
Сумма вычета в 2025 году варьируется:
- 1400 руб. – на первого ребёнка;
- 2 800 руб. — на второго ребёнка;
- 6 000 руб. — на третьего и последующих детей.
Если в семье есть ребёнок с особенностями здоровья до 18 лет или ребёнок до 24 лет с инвалидностью I или II группы, обучающийся очно, на него положен дополнительный вычет, который суммируется с базовым вычетом на ребёнка. Сумма вычета 12 000 руб.
Вычет будут начислять, пока ребёнку не исполнится 18 лет. При поступлении ребёнка в вуз на очную форму обучения вычет продолжат начислять, пока ему не исполнится 24 года или до окончания учёбы.
Вычет предоставляется семьям с не очень высокими доходами. Если размер дохода превысит 450 тыс. руб., в вычете откажут.
Получить его можно через работодателя или заявить о своём праве в декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.
Как рассчитывается уровень дохода семьи
Чтобы одобрить получение универсального пособия и пособий для малообеспеченных семей, власти оценивают их доходы и имущество.
Анализируются сведения о доходах за 12 месяцев, при этом отсчёт ведётся за вычетом 1 месяца до даты подачи заявления. Например, если вы подали заявление в апреле 2025 года, госорганы будут учитывать доходы с марта 2024 года по февраль 2025 года.
Пособия назначаются, если доход в семье на одного человека меньше регионального прожиточного минимума на душу населения.
Если хотите убедиться, что вы может рассчитывать на пособия, нужно: разделить общий доход семьи за учитываемый год на 12 месяцев, а затем на количество человек в семье.
Какие доходы не учитываются при расчёте единого пособия
При расчёте нуждаемости для начисления единого (универсального) пособия не учитываются материнский капитал, налоговые вычеты, доходы мобилизованных граждан, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и другие. Полный список можно посмотреть на сайте СФР.
Что такое нулевой доход
При определении среднедушевого дохода семьи применяется правило «нулевого дохода».
Оно предполагает, что если у членов семьи нет заработка от трудовой или предпринимательской деятельности, то по объективным причинам. Это может быть беременность, уход за пожилым человеком старше 80 лет, обучение на очной форме, долгое лечение, статус многодетной семьи, в которой воспитываются трое и более детей до 18 лет.
Как подтвердить отсутствие дохода
Вид документа, который докажет отсутствие дохода, зависит от обстоятельств. Если это обучение по очной форме, то доказательством будет справка об обучении; если лечение, то справка из медицинской организации, где человек поставлен на учёт.
Как учитывается имущество для назначения единого пособия
Универсальное пособие может быть назначено семьям:
- с одной или несколькими квартирами, где площадь на каждого члена семьи не превышает 24 кв. метров. Если помещение было признано непригодным для проживания, его при оценке нуждаемости не учтут;
- с домом или несколькими домами, где площадь на каждого члена семьи не превышает 40 кв. метров. Не учитываются дома, предоставленные семье в качестве меры поддержки;
- с одной дачей;
- одним автомобилем или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки.
- одним нежилым помещением.
Полный список недвижимости, которая подлежит оценке при назначении пособий, можно посмотреть на сайте СФР.
Добрый день, если мать сидит на декретном месте по срочному тд, может ли она получить декретные за 140 дней, уволиться и оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на дедушку? Сможет ли он и получать пособие и продолжать работать?
Алсу Ш.здравствуйте! По этому вопросу мы рекомендуем обратиться в СФР.
Из каждого угла кричат, что государство поддерживает беременных и ухаживающих за детьми, а на деле только если ты бездомный и безработный военный. А то, что у людей квартиры в ипотеку и другие финансовые обременения почему-то в расчёт не берут. Странно и неприятно. А ещё вопрос: я сейчас в отпуске по уходу за ребёнком, получала максимальное пособие в прошлом году, а в этом, с учётом индексации, должно ли оно повыситься (уровень зп позволяет)? Потому что пока всё получила без изменений
Екатерина Г.здравствуйте! По этому вопросу мы бы рекомендовали обратиться в СФР.
Т.е после.17 лет дети должны идти работать.Родители работают,платят налоги,но их детям ничего не перепадает от нашего"любимого государства.Даже в колледжах позорную стпендию 1т.рублей платят только за хорошую учёбу.У моего студента стимула хорошей учёбы нет.Спасибо,"государство".Низкий поклон.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.