Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
616

Оплату отопления хотят сделать прозрачнее

Дата публикации: 20 янв 2025
Оплату отопления хотят сделать прозрачнее

В России могут запретить переход на равномерную оплату отопления в течение 12 месяцев. Об этом сообщил замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Дмитрий Нифонтов.

«С 1 марта вступит в силу постановление, которым будет установлен запрет на принятие решения об оплате отопления равномерно в течение года. То есть те регионы, которые выбрали такой способ оплаты отопления, могут его сохранить. Но если у них сейчас реализована оплата по факту в отопительный период, перейти на оплату равномерно в течение года они уже не смогут», — сказал он в ходе круглого стола «Какие изменения готовятся для собственников жилья в 2025 году».

По словам Нифонтова, оплата по факту, то есть осенью-зимой, более приоритетна, поскольку в таком случае собственники понимают, что платят в соответствии с показаниями прибора учета, и это более прозрачная схема.

Материалы по теме:

Температура в квартире: какой должна быть и что делать, если есть отклонение от нормы

Новости
Коммунальные услуги
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А как удобнее платить вам?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии3
О
Ольга Ф.
21 янв 2025

По счетчику

С
Сергей В.
20 янв 2025

Прозрачнее конечно когда осень -зима , ну оплата повысится соответственно

Домклик
22 янв 2025

Сергей В.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Рекомендуем

В России проведут эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ
926
Москвичи могут проверить долг за отопление и горячую воду на сайте МОЭК
200
Пени за долги по ЖКУ увеличатся в 2025 году
2K
Москвичи могут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
253

Актуальное

Госдума не поддержала проект закона о полном запрете хостелов в домах
вчера 16:10
155
Росстат назвал регионы-лидеры по вводу жилья в 2024 году
вчера 11:20
305
Штрафы за антисанитарию в квартирах предлагают повысить
вчера 09:51
189
В Росреестре рассказали, когда могут изъять неосвоенный участок
вчера 09:00
1K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал