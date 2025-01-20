Оплату отопления хотят сделать прозрачнее
В России могут запретить переход на равномерную оплату отопления в течение 12 месяцев. Об этом сообщил замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Дмитрий Нифонтов.
«С 1 марта вступит в силу постановление, которым будет установлен запрет на принятие решения об оплате отопления равномерно в течение года. То есть те регионы, которые выбрали такой способ оплаты отопления, могут его сохранить. Но если у них сейчас реализована оплата по факту в отопительный период, перейти на оплату равномерно в течение года они уже не смогут», — сказал он в ходе круглого стола «Какие изменения готовятся для собственников жилья в 2025 году».
По словам Нифонтова, оплата по факту, то есть осенью-зимой, более приоритетна, поскольку в таком случае собственники понимают, что платят в соответствии с показаниями прибора учета, и это более прозрачная схема.
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По счетчику
Прозрачнее конечно когда осень -зима , ну оплата повысится соответственно
Сергей В.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.