В России могут продлить переход к единым нормам потребления услуг ЖКХ. Что это значит
Продление перехода на единые региональные нормативы ЖКХ до 2025 года позволит не допустить резкого скачка стоимости коммунальных услуг. Соответствующее предложение Минстроя РФ опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее региональные власти получили право до 2017 года принять решение о поэтапном переходе к единым на своей территории нормативам потребления коммунальных услуг. В случае принятия такого решения переход к единым нормативам должен быть завершен не позднее 1 января 2024 года.
«Внесение указанных изменений является весьма важным, поскольку позволит не допустить резкого роста платы, в первую очередь за отопление в многоквартирных домах, необорудованных приборами учета, в связи с применением при расчетах за жилищно-коммунальные услуги некорректных нормативов потребления коммунальных услуг», — указано в пояснительной записке.
Речь идет о способах расчета стоимости коммунальных услуг для тех домов, где не установлены счетчики, то есть по нормативу потребления.
В министерстве напомнили, что показания приборов учета холодного и горячего водоснабжения, а также отопления снимаются первого и последнего числа отопительного периода.