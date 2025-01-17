Главное за неделю с 13 по 17 января 2025 года
- Скидка на вторичку в России составила в среднем 6%
- Домклик назвал топ регионов, где снизились цены на вторичку
- В Росреестре разъяснили новые правила дарения недвижимости
- Подбор недвижимости на Домклик стал удобнее
- Пени за долги по ЖКУ вырастут
- Центробанк развеял опасения о заморозке вкладов
- В России проведут эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ
- Эксперт Домклик рассказала, с чего начать ремонт в квартире
Скидка на вторичку в России составила в среднем 6%
Аналитики Домклик провели исследование, как часто продавцы вторичного жилья дают скидки и какой дисконт в среднем готовы предложить. Кроме того, эксперты рассмотрели динамику изменения величины торга за последние полгода, после отмены массовой льготной ипотеки.
Несмотря на то, что ключевая ставка находится на заградительном уровне с конца 2023 года, спрос на готовое жильё оставался довольно стабильным вплоть до ноября 2024 года. Отсюда — отсутствие явного снижения цен на готовые квартиры, а также слабые изменения в поведении продавцов: так, за полгода стоимость квадратного метра изменилась на 1%, а величина торга снизилась на символические 0,2 п.п.
Однако в последние месяцы 2024 года темпы снижения спроса резко увеличились, поэтому есть основания полагать, что в ближайшее время мы увидим более выраженную динамику.
Самые большие скидки предлагают продавцы Воронежской области — 11,4%, Краснодарского края — 11,3% и Волгоградской области — 7,6%.
Менее уступчивы продавцы в Санкт-Петербурге, где могут снизить цену на 3,3%, Новосибирской области — на 3,9% и Красноярском крае — 4%. Также меньший дисконт предлагают в Московском регионе: в самой Москве и области средняя величина скидки на вторичном рынке составила 4,1% и 4,5% соответственно.
В целом по России величина дисконта осталась практически без изменений — на уровне 6%.
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Домклик назвал топ регионов, где снизились цены на вторичку
Аналитики Домклик определили регионы, в которых заметнее всего изменилась цена квадратного метра вторички по итогам 2024 года. Больше всего цены на вторичку снизились в Ханты-Мансийском автономном округе — на 7,7% по сравнению с декабрем 2023-го. На втором и третьем местах расположились Карачаево-Черкесия, где недвижимость стала дешевле на 5,7%, и Коми — на 3,9%.
В Камчатском крае квадратный метр вторички «опустился» на 3,1%, что вывело регион на четвёртое место рейтинга. В Тыве и Карелии стоимость 1 кв. м снизилась на 2,7% и 2,6% соответственно.
Читайте всё исследование — в журнале Домклик.
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В Росреестре разъяснили новые правила дарения недвижимости
С 13 января 2025 года все российские граждане обязаны заверять договор дарения недвижимости у нотариуса. В Росреестре рассказали, как теперь переоформить право собственности.
Сначала собственнику нужно обратиться для составления или заверения договора дарения к нотариусу. Тот всё проверит и удостоверит сделку, а после направит заявление и документы в электронном виде в Росреестр для регистрации перехода права собственности. Срок регистрации по нотариальным сделкам — 24 часа.
Все договоры дарения, направленные в Росреестр до 13 января, остаются действительными. Дополнительно заверять их у нотариуса не нужно, уточнило ведомство.
Подбор недвижимости на Домклик стал удобнее
Домклик интегрировал в свою платформу систему наш.дом.рф, которая передаёт актуальные сведения о строящихся и готовых объектах недвижимости. Всё вместе поможет покупателям определиться с выбором ЖК.
Благодаря взаимодействию с системой наш.дом.рф в Домклик поступают свыше 100 типов данных: о возводимых домах, застройщиках, проблемных объектах, документах на строительство и так далее. Информация будет использоваться для одобрения недвижимости, оформления сделок в личном кабинете заёмщика на Домклик.
Наш совместный проект стал ещё одним шагом на пути к цифровизации и прозрачности рынка недвижимости. За счёт интеграции в два раза сократится срок принятия решения об аккредитации новостроек, уменьшится срок рассмотрения пакета документов в банке за счёт получения их напрямую от наш.дом.рф.
Это не только повышение удобства и скорости, но и доверия — теперь пользователи Домклик могут быть уверены в своём выборе жилья.
Пени за долги по ЖКУ вырастут
Правительство России не продлило меру, которая позволяла платить пени за долги по коммуналке и взносы на капремонт меньше.
До конца 2024 года, согласно постановлению правительства, для расчёта пеней за долги по коммуналке брали минимальную из двух ключевых ставок ЦБ: действующую на день оплаты либо на 27 февраля 2022 года, то есть 9,5%. Таким образом, за основу брали 9,5%.
С 2025 года начислять пени будут по старой схеме, то есть использовать для этого ставку рефинансирования ЦБ (равна ключевой ставке), действующую на день оплаты.
Узнать, как проверить долги по услугам ЖКХ>>
Центробанк развеял опасения о заморозке вкладов
Блокировка счетов вкладчиков — не только нарушение прав граждан и компаний, но и шаг, подрывающий финансовую стабильность страны, заявили в Центробанке России. Регулятор назвал эту идею абсурдной.
Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заёмщикам. Если «заморозить» вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не будет готов держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику.
Полный ответ регулятора — читайте в новости.
В России проведут эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ
Граждан с задолженностью по оплате услуг ЖКХ будут информировать об этапах судебного разбирательства через «Госуслуги». Такой эксперимент могут провести с 1 февраля по 1 октября этого года.
В соответствии с требованиями действующего законодательства человек, имеющий задолженность за оплату ЖКУ, на каждом этапе будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале «Госуслуги».
В ведомстве уточнили, что речь идёт о долгах за помещения, машино-места, коммунальные услуги, энергетические ресурсы и капремонт. Участвовать в эксперименте будут регионы «с высоким уровнем цифровой зрелости».
Узнайте, как сэкономить на коммунальных платежах>>
Эксперт Домклик рассказала, с чего начать ремонт в квартире
Задумались о том, что пора обновить ремонт? Рассказываем, что лучше сделать в первую очередь:
Когда будет отменена комиссия за льготную ипотеку?
Анастасия Г.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Такой информации нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
Уточним, условие банка — наличие субсидирования. Дополнительные условия выдвигает застройщик, не банк. Если вам не подходят условия застройщика, вы можете выбрать другого, который подходит по условиям программы, на нашем сайте по ссылке, установив фильтр «Субсидирование».
Если Сбер не финансирует выбранный объект, то требуется гарантийное письмо от застройщика.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Домкликдаже при наличии гарантийного письма, Вы отказываете на этапе проверки недвижимости. По непонятным как казалось причинам. А всё просто, застройщик у Вас не субсидировался. А что делать если в нашем городе нет других застройщиков. !?
Анастасия Г.ВТБ, БСПБ - нет комиссии
Алла К.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Елизавета С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.