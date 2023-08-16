В Госдуме предложили установить видеонаблюдение на детских площадках
В России предложили оборудовать все детские площадки системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн. С такой инициативой вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину. Об этом сообщает RT.
В своём обращении вице-спикер отмечает, что при реализации проекта родители смогут подключаться к онлайн-трансляции и контролировать безопасность детей в режиме реального времени, своевременно реагировать на появление на площадке посторонних лиц и пресекать опасные игры.
Чернышов уверен, что установка систем видеонаблюдения на детских плошадках позволит обезопасить детей, сократить количество несчастных случаев, а также облегчить расследование инцидентов и предотвратить случаи вандализма.
Проект предлагается реализовать поэтапно — в течение трёх–пяти лет. Пилотным регионом по оборудованию детских игровых площадок системами видеонаблюдения, по мнению инициатора, может стать Москва.
Читайте также: Умные технологии для людей: чего не хватает в вашем городе?