В приложении Сбера теперь можно передать показания счетчиков воды по фото
Передавать показания счетчиков холодной и горячей воды в Сбербанк Онлайн стало проще — для этого достаточно сфотографировать прибор учета и загрузить снимок в приложение.
Искусственный интеллект распознает данные и внесет их в форму передачи показаний. Пользователю останется только их проверить.
Снимок можно сделать непосредственно в приложении либо загрузить его файлом из смартфона. Это удобно, например, в тех случаях, когда нужно передать показания за близких или арендаторов.
Новый функционал доступен в мобильном приложении Сбербанк Онлайн для Android и iOS. В будущем таким же способом можно будет передать данные по электроэнергии и отоплению.
Сбер повысил удобство процесса передачи показаний и оплаты за ЖКУ, сведя практически к минимуму время, которое необходимо для выполнения этой рутинной задачи. Новый сервис упростил и автоматизировал процесс передачи показаний: теперь можно сфотографировать счетчики холодной и горячей воды — и умная система сама считает показания. Их больше не придется вводить вручную. Это хороший пример, как искусственный интеллект становится помощником в повседневных делах для каждого из нас.
Услуга передачи показаний счетчиков — отдельный сервис в приложении Сбербанк Онлайн. Его можно найти в том числе:
- в карточке конкретного поставщика услуг, которая формируется после совершения платежа;
- в разделе «Дом», где собраны все счета за ЖКУ по вашему адресу.
Как передать показания счетчиков за воду
В случае если счетчиков не 2 а 6 (три на холодную и три на горячую) - работать будет? )
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