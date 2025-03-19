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Новости
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В приложении Сбера теперь можно передать показания счетчиков воды по фото

Дата публикации: 19 мар 2025
В приложении Сбера теперь можно передать показания счетчиков воды по фото

Передавать показания счетчиков холодной и горячей воды в Сбербанк Онлайн стало проще — для этого достаточно сфотографировать прибор учета и загрузить снимок в приложение.

Искусственный интеллект распознает данные и внесет их в форму передачи показаний. Пользователю останется только их проверить.

Снимок можно сделать непосредственно в приложении либо загрузить его файлом из смартфона. Это удобно, например, в тех случаях, когда нужно передать показания за близких или арендаторов.

Новый функционал доступен в мобильном приложении Сбербанк Онлайн для Android и iOS. В будущем таким же способом можно будет передать данные по электроэнергии и отоплению.

Директор дивизиона «Платежи» Сбербанка Елена Пиляр:

Сбер повысил удобство процесса передачи показаний и оплаты за ЖКУ, сведя практически к минимуму время, которое необходимо для выполнения этой рутинной задачи. Новый сервис упростил и автоматизировал процесс передачи показаний: теперь можно сфотографировать счетчики холодной и горячей воды — и умная система сама считает показания. Их больше не придется вводить вручную. Это хороший пример, как искусственный интеллект становится помощником в повседневных делах для каждого из нас.

Услуга передачи показаний счетчиков — отдельный сервис в приложении Сбербанк Онлайн. Его можно найти в том числе:

  • в карточке конкретного поставщика услуг, которая формируется после совершения платежа;
  • в разделе «Дом», где собраны все счета за ЖКУ по вашему адресу.
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Как передать показания счетчиков за воду

Новости
Коммунальные услуги
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Удобен ли такой способ передачи показаний?
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Комментарии2
Г
Герман А.
4 дня назад

В случае если счетчиков не 2 а 6 (три на холодную и три на горячую) - работать будет? )

Домклик
2 дня назад

Герман А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

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