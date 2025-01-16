Пени за долги по ЖКУ увеличатся в 2025 году
Правительство России не продлило меру, которая позволяла платить пени за долги по коммуналке и взносы на капремонт меньше.
До конца 2024 года, согласно постановлению правительства, для расчета пеней за долги по коммуналке брали минимальную из двух ключевых ставок ЦБ: действующую на день оплаты либо на 27 февраля 2022 года, то есть 9,5%. Таким образом, за основу брали 9,5%.
Теперь начислять пени будут по старой схеме, то есть использовать для этого ставку рефинансирования ЦБ (она равна ключевой ставке), действующую на день оплаты.
Как рассчитывают пени
Пеня за неоплаченные счета ЖКХ составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (= ключевой ставки) на день оплаты от суммы долга за каждый день просрочки начиная с 31-го дня, следующего за днем срока оплаты. Такую ставку будут применять при просрочке от 31 до 90 дней. Далее она повышается до 1/130.
То есть, формула такая: ставка рефинансирования*1/300 (или 1/130 в зависимости от периода просрочки оплаты)*сумма задолженности*количество дней просрочки.
Собственник должен оплатить коммуналку в размере 6,5 тыс. руб. 10 февраля. Если он сделает это до 12 марта, пени не начислят. А начиная с 13 марта с каждым днем просрочки сумма будет увеличиваться.
Допустим, оплата просрочена на 37 дней, значит, 19 марта при ставке рефинансирования 21% (если ЦБ ее сохранит) пени составят 27,3 руб. (0,211/300*6,5 тыс. руб.*6). При ставке 9,5% в этом случае пени составили бы 12,35 руб.
В случае с пенями за долги по взносам на капремонт схема расчета та же, но вне зависимости от количества дней просрочки платежа за основу будут брать 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.
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