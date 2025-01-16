Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Пени за долги по ЖКУ увеличатся в 2025 году

Дата публикации: 16 янв 2025
Пени за долги по ЖКУ увеличатся в 2025 году

Правительство России не продлило меру, которая позволяла платить пени за долги по коммуналке и взносы на капремонт меньше.

До конца 2024 года, согласно постановлению правительства, для расчета пеней за долги по коммуналке брали минимальную из двух ключевых ставок ЦБ: действующую на день оплаты либо на 27 февраля 2022 года, то есть 9,5%. Таким образом, за основу брали 9,5%.

Теперь начислять пени будут по старой схеме, то есть использовать для этого ставку рефинансирования ЦБ (она равна ключевой ставке), действующую на день оплаты.

Как рассчитывают пени

Пеня за неоплаченные счета ЖКХ составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (= ключевой ставки) на день оплаты от суммы долга за каждый день просрочки начиная с 31-го дня, следующего за днем срока оплаты. Такую ставку будут применять при просрочке от 31 до 90 дней. Далее она повышается до 1/130.

То есть, формула такая: ставка рефинансирования*1/300 (или 1/130 в зависимости от периода просрочки оплаты)*сумма задолженности*количество дней просрочки.

Пример:

Собственник должен оплатить коммуналку в размере 6,5 тыс. руб. 10 февраля. Если он сделает это до 12 марта, пени не начислят. А начиная с 13 марта с каждым днем просрочки сумма будет увеличиваться.

Допустим, оплата просрочена на 37 дней, значит, 19 марта при ставке рефинансирования 21% (если ЦБ ее сохранит) пени составят 27,3 руб. (0,211/300*6,5 тыс. руб.*6). При ставке 9,5% в этом случае пени составили бы 12,35 руб.

В случае с пенями за долги по взносам на капремонт схема расчета та же, но вне зависимости от количества дней просрочки платежа за основу будут брать 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

Материалы по теме:

Как проверить долги по услугам ЖКХ

Новости
Коммунальные услуги
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Насколько критично для вас такое решение?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии1
М
Максим И.
5 дней назад

Ужас

Актуальное

Что будет с ключевой ставкой в 2025 году
сегодня 11:00
1K
Квартира в Москве за 5 млн рублей: подборка самых бюджетных новостроек в столице и области
вчера 12:00
1K
В России ускорят получение маткапитала
вчера 10:05
501
В Минстрое призвали застройщиков не поднимать цены на жилье
вчера 08:29
834
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал