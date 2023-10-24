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Новости
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Тарифы ЖКХ будут определять ежегодно до 1 декабря

Дата публикации: 24 окт 2023
Тарифы ЖКХ будут определять ежегодно до 1 декабря

Тарифы на электроэнергию и ЖКХ в России будут устанавливать каждый год не позднее 1 декабря. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

«Тарифы в электроэнергетике и секторе ЖКХ будут устанавливать ежегодно до 1 декабря», — отметил он.

По данным РИА Новости, соответствующий проект уже подготовлен службой.

Руководитель ФАС также уточнил, что нововведения необходимы для привлечения инвестиций в сферы ЖКХ. Речь идет о синхронизации утверждения инвестпрограмм, планов электроснабжения и установления планки роста платежей граждан за коммунальные услуги.

Кроме того, предлагается перенести срок корректировки инвестпрограммы — до 20 июня. В случае ее невыполнения — с 1 июля тарифы будут подлежать изменению.

Ранее Домклик писал об изменениях тарифов ЖКХ с 1 июля 2024 года.

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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