Тарифы ЖКХ будут определять ежегодно до 1 декабря
Тарифы на электроэнергию и ЖКХ в России будут устанавливать каждый год не позднее 1 декабря. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
«Тарифы в электроэнергетике и секторе ЖКХ будут устанавливать ежегодно до 1 декабря», — отметил он.
По данным РИА Новости, соответствующий проект уже подготовлен службой.
Руководитель ФАС также уточнил, что нововведения необходимы для привлечения инвестиций в сферы ЖКХ. Речь идет о синхронизации утверждения инвестпрограмм, планов электроснабжения и установления планки роста платежей граждан за коммунальные услуги.
Кроме того, предлагается перенести срок корректировки инвестпрограммы — до 20 июня. В случае ее невыполнения — с 1 июля тарифы будут подлежать изменению.
Ранее Домклик писал об изменениях тарифов ЖКХ с 1 июля 2024 года.