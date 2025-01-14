Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
844

В России проведут эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

Дата публикации: 14 янв 2025
В России проведут эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

Граждан, у которых есть задолженность по оплате услуг ЖКХ, собираются уведомлять обо всех этапах судебного разбирательства через «Госуслуги». Такой эксперимент планируется провести с 1 февраля по 1 октября этого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

Ранее ведомство предложило протестировать в нескольких регионах механизм взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги онлайн.

«В соответствии с требованиями действующего законодательства человек, имеющий задолженность за оплату ЖКУ, на каждом этапе будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале "Госуслуги"», — рассказали в Минстрое.

Там уточнили, что это касается долгов за помещения, машино-места, коммунальные услуги, энергетические ресурсы, а также за капремонт.

Как отметили в пресс-службе, участвовать в эксперименте будут регионы «с высоким уровнем цифровой зрелости» — речь о региональных органах исполнительной власти, ресурсоснабжающих организациях, мировых судьях.

В рамках эксперимента поставщики услуг смогут передать данные о просроченных платежах в ГИС ЖКХ. Затем в этой системе на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД сформируется пакет документов для обращения в мировой суд. После этого они в электронном виде поступят в систему ГАС «Правосудие», где содержится информация о судебных делах. Каждый этап будет сопровождаться уведомлением на «Госуслугах».

Соответствующий проект постановления правительства проходит согласование. Окончательную редакцию сформируют после завершения необходимых процедур.

Материалы по теме:

Как проверить долги по услугам ЖКХ

Новости
Коммунальные услуги
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
С каких регионов может начаться эксперимент?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Актуальное

Что будет с ключевой ставкой в 2025 году
сегодня 11:00
1K
Квартира в Москве за 5 млн рублей: подборка самых бюджетных новостроек в столице и области
вчера 12:00
1K
В России ускорят получение маткапитала
вчера 10:05
501
В Минстрое призвали застройщиков не поднимать цены на жилье
вчера 08:29
834
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал