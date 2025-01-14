В России проведут эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ
Граждан, у которых есть задолженность по оплате услуг ЖКХ, собираются уведомлять обо всех этапах судебного разбирательства через «Госуслуги». Такой эксперимент планируется провести с 1 февраля по 1 октября этого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
Ранее ведомство предложило протестировать в нескольких регионах механизм взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги онлайн.
«В соответствии с требованиями действующего законодательства человек, имеющий задолженность за оплату ЖКУ, на каждом этапе будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале "Госуслуги"», — рассказали в Минстрое.
Там уточнили, что это касается долгов за помещения, машино-места, коммунальные услуги, энергетические ресурсы, а также за капремонт.
Как отметили в пресс-службе, участвовать в эксперименте будут регионы «с высоким уровнем цифровой зрелости» — речь о региональных органах исполнительной власти, ресурсоснабжающих организациях, мировых судьях.
В рамках эксперимента поставщики услуг смогут передать данные о просроченных платежах в ГИС ЖКХ. Затем в этой системе на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД сформируется пакет документов для обращения в мировой суд. После этого они в электронном виде поступят в систему ГАС «Правосудие», где содержится информация о судебных делах. Каждый этап будет сопровождаться уведомлением на «Госуслугах».
Соответствующий проект постановления правительства проходит согласование. Окончательную редакцию сформируют после завершения необходимых процедур.
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