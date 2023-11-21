Россияне назвали основные критерии при выборе специалистов для ремонта
Большинство россиян при поиске подрядчика для ремонта жилья ориентируются на советы друзей и знакомых, а основным критерием выбора является стоимость работ. Такие данные следуют из опроса сервисов «Ремонт со СберУслугами» и компании «СберСтрахование».
В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.
Где искать мастера
74% респондентов выбирают подрядчика, основываясь на рекомендациях друзей и родственников, 17% — пользуются специальными приложениями, 16% — смотрят отзывы в интернете и изучают сайты ремонтных компаний. 9% россиян ищут специалистов в соцсетях, 6% — в газетных объявлениях.
Только 2% опрошенных пользуются навигатором, чтобы найти мастера поближе.
Как выбрать
Для большинства россиян (70% респондентов) при выборе специалиста определяющее значение имеет стоимость работ.
Для 47% респондентов основным критерием является возможность закрыть все вопросы по ремонту с одним мастером или с одной организацией. 46% — выбирают подрядчиков только на основе отзывов и рейтинга компаний или специалистов. Для 42% участников опроса важно заключить официальный договор с гарантийным сроком.
На что обращают внимание при выборе:
- формат общения во время обсуждения будущих работ (39%)
- фотографии предыдущих объектов (35%)
- рекомендации людей, которым они доверяют (35%)
- наличие на сайте калькулятора стоимости будущих работ (22%)
- скорость ответа на вопросы при консультации (18%)
- привлекательность и удобство сайта ремонтной компании (8%).
Только к частным мастерам обращаются 20% опрошенных, а к ремонтно-строительным компаниям — 9%.
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Какие работы можно доверить только профессионалам
Каждый четвёртый участник (23%) считает, что любым видом ремонта должны заниматься только профессионалы.
По мнению россиян, самыми сложными видами работ, которые требуют высокой квалификации мастера, являются:
- разводка электрики (так ответили 69% респондентов)
- работа с инженерными коммуникациями (63%)
- установка окон и дверей (60%)
- перепланировка квартиры (48%)
- укладка плитки (42%)
- штукатурно-малярные работы (32%)
28% опрошенных считают, что только профессионалам можно доверить укладку напольного покрытия, 25% — установку бытовой техники, 25% — поклейку обоев, 16% — покраску стен, а также сборку и установку мебели.
Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:
Чаще всего инциденты в ходе ремонта происходят при замене инженерных конструкций и разводке электрики. Большинство опрошенных нами россиян готовы доверить такие работы только профессионалам.
Однако даже привлечение лучших специалистов не исключает возможности форс-мажоров, от которых может пострадать не только ваша квартира, но и имущество соседей, а также ваши отношения с ними.
Защититься от непредвиденных трат в подобных ситуациях помогает полис добровольного страхования жилья. Все расходы на устранение последствий аварии и компенсации соседям покроет страховая компания.
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