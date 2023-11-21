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Россияне назвали основные критерии при выборе специалистов для ремонта

Дата публикации: 21 нояб 2023
Россияне назвали основные критерии при выборе специалистов для ремонта
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Большинство россиян при поиске подрядчика для ремонта жилья ориентируются на советы друзей и знакомых, а основным критерием выбора является стоимость работ. Такие данные следуют из опроса сервисов «Ремонт со СберУслугами» и компании «СберСтрахование».

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Где искать мастера

74% респондентов выбирают подрядчика, основываясь на рекомендациях друзей и родственников, 17% — пользуются специальными приложениями, 16% — смотрят отзывы в интернете и изучают сайты ремонтных компаний. 9% россиян ищут специалистов в соцсетях, 6% — в газетных объявлениях.

Только 2% опрошенных пользуются навигатором, чтобы найти мастера поближе.

Как выбрать

Для большинства россиян (70% респондентов) при выборе специалиста определяющее значение имеет стоимость работ.

Для 47% респондентов основным критерием является возможность закрыть все вопросы по ремонту с одним мастером или с одной организацией. 46% — выбирают подрядчиков только на основе отзывов и рейтинга компаний или специалистов. Для 42% участников опроса важно заключить официальный договор с гарантийным сроком.

На что обращают внимание при выборе:

  • формат общения во время обсуждения будущих работ (39%)
  • фотографии предыдущих объектов (35%)
  • рекомендации людей, которым они доверяют (35%)
  • наличие на сайте калькулятора стоимости будущих работ (22%)
  • скорость ответа на вопросы при консультации (18%)
  • привлекательность и удобство сайта ремонтной компании (8%).

Только к частным мастерам обращаются 20% опрошенных, а к ремонтно-строительным компаниям — 9%.

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Какие работы можно доверить только профессионалам

Каждый четвёртый участник (23%) считает, что любым видом ремонта должны заниматься только профессионалы.

По мнению россиян, самыми сложными видами работ, которые требуют высокой квалификации мастера, являются:

  • разводка электрики (так ответили 69% респондентов)
  • работа с инженерными коммуникациями (63%)
  • установка окон и дверей (60%)
  • перепланировка квартиры (48%)
  • укладка плитки (42%)
  • штукатурно-малярные работы (32%)

28% опрошенных считают, что только профессионалам можно доверить укладку напольного покрытия, 25% — установку бытовой техники, 25% — поклейку обоев, 16% — покраску стен, а также сборку и установку мебели.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования: 

Чаще всего инциденты в ходе ремонта происходят при замене инженерных конструкций и разводке электрики. Большинство опрошенных нами россиян готовы доверить такие работы только профессионалам.

Однако даже привлечение лучших специалистов не исключает возможности форс-мажоров, от которых может пострадать не только ваша квартира, но и имущество соседей, а также ваши отношения с ними.

Защититься от непредвиденных трат в подобных ситуациях помогает полис добровольного страхования жилья. Все расходы на устранение последствий аварии и компенсации соседям покроет страховая компания.

Ранее Домклик писал, как часто, по мнению россиян, необходимо делать ремонт.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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