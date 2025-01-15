Москвичи могут проверить долг за отопление и горячую воду на сайте МОЭК
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) запустила сервис, с помощью которого можно узнать о задолженности за отопление и горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Он доступен на клиентском портале «МОЭК Онлайн».
«Сервис предназначен для собственников квартир в домах, получающих услуги "отопление" и "горячая вода" по прямым договорам с ПАО "МОЭК"», — говорится в сообщении.
Для того чтобы проверить, есть ли долг, на странице виджета нужно ввести номер лицевого счета из 10 цифр (он указан на бумажной и цифровой квитанции). Система посмотрит наличие номера среди должников и, если найдет совпадение, покажет сумму задолженности.
Как уточнили в пресс-службе, в таких списках числятся злостные неплательщики, которые не вносят платежи за коммуналку более четырех месяцев и на кого собираются подать в суд.
нет собственности. Значит, доступа нет?
Пользовательздравствуйте! Чтобы проверить, есть ли долг, на странице сервиса нужно ввести номер лицевого счета из 10 цифр (он указан на бумажной и цифровой квитанции).
Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МОЭК.