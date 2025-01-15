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Новости
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Москвичи могут проверить долг за отопление и горячую воду на сайте МОЭК

Дата публикации: 15 янв 2025
Москвичи могут проверить долг за отопление и горячую воду на сайте МОЭК

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) запустила сервис, с помощью которого можно узнать о задолженности за отопление и горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Он доступен на клиентском портале «МОЭК Онлайн».

«Сервис предназначен для собственников квартир в домах, получающих услуги "отопление" и "горячая вода" по прямым договорам с ПАО "МОЭК"», — говорится в сообщении.

Для того чтобы проверить, есть ли долг, на странице виджета нужно ввести номер лицевого счета из 10 цифр (он указан на бумажной и цифровой квитанции). Система посмотрит наличие номера среди должников и, если найдет совпадение, покажет сумму задолженности.

Как уточнили в пресс-службе, в таких списках числятся злостные неплательщики, которые не вносят платежи за коммуналку более четырех месяцев и на кого собираются подать в суд.

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Новости
Коммунальные услуги
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии2
П
Пользователь
6 дней назад

нет собственности. Значит, доступа нет?

Домклик
2 дня назад

Пользовательздравствуйте! Чтобы проверить, есть ли долг, на странице сервиса нужно ввести номер лицевого счета из 10 цифр (он указан на бумажной и цифровой квитанции).

Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МОЭК.

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