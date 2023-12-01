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Эксперт рассказал, в каких случаях могут бесплатно заменить трубы, радиаторы и счетчики

Дата публикации: 01 дек 2023
Эксперт рассказал, в каких случаях могут бесплатно заменить трубы, радиаторы и счетчики

Вопреки распространенному мнению, собственник далеко не всё в квартире должен менять за свой счет. Есть имущество, которое, по мере выхода из строя, ему должны поменять бесплатно.

рассказала, какие объекты и оборудование владелец квартиры не должен менять за свои средства

Фото эксперта
Елена Корягина
Руководитель агентства недвижимости «Дельта», г. Нижний Новгород

Трубы общих стояков и вентили на них

Согласно закону, внутридомовые инженерные системы отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, состоящие из стояков и ответвлений от них до первого отключающего устройства, а также самих отключающих устройств относятся к общедомовому имуществу.

Поэтому трубы общих стояков, которые проходят через отдельно взятую квартиру, не принадлежат ее собственнику — значит, он не отвечает за их состояние и не обязан менять их в случае износа.

Радиаторы отопления и полотенцесушители

Обогревающие элементы признаются частью внутридомовой системы отопления, если они не имеют отключающих устройств — то есть радиатор или полотенцесушитель нельзя отключить от общей трубы. Это неоднократно признавали и Верховный суд РФ, и Минстрой РФ.

За качество нового радиатора или полотенцесушителя, а также работ по его установке также отвечает управляющая организация. Поэтому в случае протечки ущерб соседям будет возмещать тоже она, а не собственник квартиры.

Счетчик электроэнергии

Начиная с 1 июля 2020 года вся ответственность за установку, обслуживание и ремонт счетчиков электроэнергии в жилых помещениях возлагается на энергосбытовые организации.

Если счетчик был установлен до 1 июля 2020 года, а после этой даты он вышел из строя, то менять его должна энергокомпания за свой счет.

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Коммунальные услуги
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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