Россияне продолжат платить пени за долги по ЖКУ по сниженной ставке
Правительство России продлило меру, которая позволяет платить пени за задолженность по коммунальным услугам меньше. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Правительство продлило до конца 2026 года особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России», — говорится в сообщении.
Так, для расчета пеней за долги по коммуналке в 2025 и 2026 годах будут брать ключевую ставку, действовавшую на 27 февраля 2022 года: 9,5%. Такие же правила применялись в 2022-2024 годах.
Размер пени определяется с учетом ключевой ставки на день оплаты от суммы долга за каждый день просрочки. В правительстве отметили, что при текущем значении санкция оказалась бы несоразмерной платежам за ЖКУ, в связи с чем и было принято такое решение.
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