Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников
Абоненты будут видеть на экране телефона название организации, которая им звонит, что позволит выявить мошенников. Закон, в котором содержится такое положение, в окончательном чтении приняла Госдума.
Документ включает и другие поправки, направленные на защиту россиян от мошеннических действий и сохранения их денег. В их числе, например, запрет на общение с клиентами через зарубежные мессенджеры для госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений.
Кроме того, банки, если их клиент снимает деньги в банкомате, должны будут проверить, что человек действует по своей воле. Если у кредитной организации возникнут подозрения, она должна будет на 48 часов ограничить выдачу наличных (не более 50 тыс. руб. в сутки) и сообщить клиенту о причинах. А еще у граждан появится возможность:
- назначить доверенное лицо из родственников и близких, которое будет подтверждать перевод денег;
- установить через «Госуслуги» или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи.
Вместе с тем документ вводит запрет на передачу права пользоваться номером телефона третьим лицам (кроме членов семьи).
Как выглядит типичная жертва кибермошенников
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