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Новости
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Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников

Дата публикации: 25 мар 2025
Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников

Абоненты будут видеть на экране телефона название организации, которая им звонит, что позволит выявить мошенников. Закон, в котором содержится такое положение, в окончательном чтении приняла Госдума.

Документ включает и другие поправки, направленные на защиту россиян от мошеннических действий и сохранения их денег. В их числе, например, запрет на общение с клиентами через зарубежные мессенджеры для госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений.

Кроме того, банки, если их клиент снимает деньги в банкомате, должны будут проверить, что человек действует по своей воле. Если у кредитной организации возникнут подозрения, она должна будет на 48 часов ограничить выдачу наличных (не более 50 тыс. руб. в сутки) и сообщить клиенту о причинах. А еще у граждан появится возможность:

  • назначить доверенное лицо из родственников и близких, которое будет подтверждать перевод денег;
  • установить через «Госуслуги» или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи.

Вместе с тем документ вводит запрет на передачу права пользоваться номером телефона третьим лицам (кроме членов семьи).

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Будут ли эффективны такие методы защиты от мошенников?
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