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Новости
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Штрафы за антисанитарию в квартирах предлагают повысить

Дата публикации: 29 янв 2025
Штрафы за антисанитарию в квартирах предлагают повысить

Ответственность для собственников жилых и общественных помещений, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, хотят ужесточить, увеличив штрафы за такое нарушение с 500-1 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Соответствующий законопроект готовят в Госдуме.

Как пишут «Известия» со ссылкой на зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, небольшие штрафы, предусмотренные в КоАП, не помогают бороться с собственниками, которые разводят беспорядок в квартирах, а между тем такие жалобы от граждан поступают регулярно.

«К тому же из-за антисанитарии снижается рыночная стоимость и арендная плата за помещения, которыми владеют законопослушные граждане. Поэтому наказание хотят увеличить в десятки раз. Максимально штрафы для граждан могут составить до 25 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб.», — отмечает газета.

Штраф для последних составляет 10-20 тыс. руб.

Этим же законопроектом планируется увеличить санкции за самовольное переустройство и перепланировку помещений. Сейчас за такое нарушение для граждан предусмотрен штраф 2-2,5 тыс. руб., для должностных лиц — 4-5 тыс. руб., для юрлиц — 40-50 тыс. руб. Их предлагается повысить в 10 раз.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии2
И
Инна К.
29 янв 2025

А если в антисанитарии женщина 66лет содержит около 60 кошек в обычной квартире, где они сидят в клетках, голодают, болеют и умирают...В какие органы нужно обращаться?

Домклик
7 дней назад

Инна К.здравствуйте! Если договориться с соседями лично не получается, то вы можете сами обратиться к участковому и составить письменную жалобу.

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