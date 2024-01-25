Собственники аварийного жилья смогут получить съемное вне очереди
Жилье по договорам социального найма будут давать вне очереди собственникам, чьи единственные квартиры непригодны для проживания и ремонта. Такой закон приняла Госдума.
Получить жилье по договору социального найма вне очереди, если дом признали аварийным, могут те, кто уже проживает в квартире на основании такого договора.
А у собственников недвижимости, в том числе малоимущих, такого права нет. И они вынуждены ждать своей очереди, оставаясь в непригодном для проживания доме, или снимать жилье за свои деньги. Принятый закон исправляет эту ситуацию.
При этом речь не идет о случаях, когда уже принято решение изъять земельный участок, на котором стоит такой дом, для государственных или муниципальных нужд. Поскольку в такой ситуации собственникам сразу дают компенсацию или аналогичную жилплощадь в рамках программы комплексного развития территорий.