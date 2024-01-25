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Собственники аварийного жилья смогут получить съемное вне очереди

Дата публикации: 25 янв 2024
Собственники аварийного жилья смогут получить съемное вне очереди

Жилье по договорам социального найма будут давать вне очереди собственникам, чьи единственные квартиры непригодны для проживания и ремонта. Такой закон приняла Госдума.

Получить жилье по договору социального найма вне очереди, если дом признали аварийным, могут те, кто уже проживает в квартире на основании такого договора.

А у собственников недвижимости, в том числе малоимущих, такого права нет. И они вынуждены ждать своей очереди, оставаясь в непригодном для проживания доме, или снимать жилье за свои деньги. Принятый закон исправляет эту ситуацию.

При этом речь не идет о случаях, когда уже принято решение изъять земельный участок, на котором стоит такой дом, для государственных или муниципальных нужд. Поскольку в такой ситуации собственникам сразу дают компенсацию или аналогичную жилплощадь в рамках программы комплексного развития территорий.

Читайте также: Как переселиться из аварийного дома

Новости
Законы и регулирование рынка
Недвижимость
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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