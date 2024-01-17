Штрафы за ненадлежащее оказание ЖКУ предложили увеличить
Размер штрафов для юрлиц за ненадлежащую поставку коммунальных услуг населению нужно увеличить с 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Если из-за этого кто-то пострадал, санкция должна составить 500 тыс. руб. Такую инициативу озвучила депутат Госдумы Яна Лантратова.
Сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за «нарушение норматива обеспечения населения коммунальными услугами» для должностных лиц варьируется от 500 руб. до 1 тыс. руб., для юридических — от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.
Увеличить их предлагается до 10-20 тыс. руб. для должностных лиц и до 50-100 тыс. для юридических, пишет «РИА Новости» со ссылкой на обращение Лантратовой к главе Минстроя Иреку Файзуллину. При этом наказание не будет распространяться на тех, кто поставляет ресурсы (например, воду, электроэнергию), необходимые для предоставления коммунальных услуг.
Если такое нарушение принесло легкий вред здоровью, штраф для должностных лиц составит 100-200 тыс. руб., для юридических — 300-500 тыс. руб. В данном случае исключений для поставщиков ресурсов нет — наказание для них также предполагается. Согласно инициативе, штраф для должностных лиц должен быть 10-30 тыс. руб., для юридических — 50-80 тыс. руб. Повторное нарушение повлечет штраф до 400 тыс. руб.
Как отмечает Лантратова, количество таких нарушений с каждым годом растет, а главными правонарушителями являются ресурсоснабжающие организации (РСО).
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал срочно сформировать рабочую группу для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.