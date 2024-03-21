Что изменится для автомобилистов с 1 апреля 2024 года
- При сдаче экзамена в городе в ГИБДД разрешат делать больше ошибок
- После трёх провалов практики придётся ждать от 6 до 9 месяцев
- Лишённые за пьяное вождение не смогут сдать на права
- Изменения в экзамене на категории А и В
- Ученики «серых» автошкол не смогут сдать экзамен в ГИБДД
- Россиянам с иностранным водительским удостоверением нужно пересдать на права
- Ввозить автомобили по «серым» схемам не получится
- Минпромторг сообщит, за какие машины придётся платить «налог на роскошь»
С 1 апреля 2024 года автолюбителей ждут изменения: от порядка сдачи на права в ГИБДД до повышенного транспортного налога.
При сдаче экзамена в городе в ГИБДД разрешат делать больше ошибок
Вступит в силу новый регламент по сдаче вождения в ГИБДД. Теперь водители смогут чаще ошибаться при поездках по городу во время практического экзамена. Сейчас по регламенту допустимо 5 штрафных баллов, а с 1 апреля станет 7.
После трёх провалов практики придётся ждать от 6 до 9 месяцев
Сейчас на четвёртую и последующие пересдачи можно являться не раньше, чем через 1 месяц и не позже, чем через 3.
После вступления в силу изменений в следующий раз в ГИБДД можно будет явиться через 6 месяцев и не позднее, чем через 9.
Лишённые за пьяное вождение не смогут сдать на права
Автомобилисты, которых лишили прав за нетрезвую езду, смогут пересдать экзамен в ГИБДД только через год с момента истечения срока наказания. Также не смогут сдать на права:
- лишённые прав на управление автомобилем;
- водители, которые не выполнили условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения;
- лишённые права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением автомобилями.
Изменения в экзамене на категории А и В
С 1 апреля из списка обязательных у обеих категорий уберут некоторые задания. К тому же, у мотоциклистов добавится одно новое.
Ученики «серых» автошкол не смогут сдать экзамен в ГИБДД
С 1 апреля инспекторы ГИБДД будут проверять наличие у автошкол заключения о соответствии учебно-материальной базы. Если будут выявлены нарушения, ученики таких автошкол не будут допущены к экзаменам.
Россиянам с иностранным водительским удостоверением нужно пересдать на права
Вступят в силу изменения в законе «О безопасности дорожного движения», поэтому обладателям иностранных удостоверений в России придётся в дополнение к ним получить российские права. Недействительными водительскими правами в России начнут считать:
- иностранные национальные и международные водительские удостоверения по истечении одного года с даты получения иностранным гражданином или лицом без гражданства вида на жительство либо гражданства России;
- полученные россиянами за границей иностранные национальные водительские удостоверения по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения таких прав.
Иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут действовать в течение года, после чего признаются недействительными.
Для получения российских прав нужно будет сдать только теорию.
Ввозить автомобили по «серым» схемам не получится
Если вы ввозите автомобиль, растаможенный в странах ЕАЭС, придётся уплатить все акцизы и налоги — льгот для физических лиц не будет.
Если машина ввозится через страны Таможенного союза, придётся также уплатить утилизационный сбор.
Минпромторг сообщит, за какие машины придётся платить «налог на роскошь»
До 31 марта 2024 года Минпромторг должен опубликовать список моделей автомобилей с ценой от 10 миллионов рублей и выше, за которые придётся платить повышенный транспортный налог.
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