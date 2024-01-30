Что изменится для собственников и покупателей недвижимости с 1 февраля 2024 года
В России с 1 февраля 2024 года вступят в силу изменения в законах, которые могут быть важными для собственников или покупателей жилья. Рассказываем, что поменяется со следующего месяца.
Повысятся суммы социальных выплат, в том числе маткапитала
С 1 февраля 2024 года в России на 7,4 % будут проиндексированы выплаты и пособия, в числе которых — материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие.
Размер повышения определяется постановлением Правительства об уровне инфляции по итогам прошлого года.
Так, например, маткапитал на первого ребёнка вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит более 630 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребёнка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тыс. рублей, до 833 тыс. рублей. Родители, оформившие маткапитал при рождении первого ребенка, с рождением второго получат 202,6 тыс. рублей.
Суммы выплат повысят автоматически, жителям не нужно никуда обращаться или подавать заявления на получение выплат в проиндексированных размерах.
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Определять границы населённых пунктов станет проще
С 1 февраля 2024 года заработает закон, который разрешает устанавливать границы населённых пунктов и территориальных зон, даже если они пересекаются с земельными участками.
Это значит, что Росреестр сможет вносить изменения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о границах населённых пунктов и территориальных зон при их пересечении с границами земельных участков, если их наложение составляет более 50% площади.
Предполагается, что изменения минимизируют ошибки в реестре и ускорят процесс установления границ, а, значит, сроки подготовки территорий и участков для дальнейшего развития.
Кроме того, теперь внести изменения в документы территориального планирования муниципальных образований можно без общественных обсуждений и слушаний.
Ошибки в ЕГРН в межевых и техпланах будут исправлять быстрее
Этот же закон ускорит исправление ошибок в ЕГРН в межевых и технических планах.
Если в ЕГРН, в описании местоположения границ земельных участков, муниципальных образований, населённых пунктов, территориальных зон и лесничеств будет ошибка, из-за которой они пересекают границы земельного участка, Росреестр должен будет исправить её в течение 1 месяца, а не трёх — как это было раньше.
Кроме того, теперь Росреестр сможет вносить новые сведения в ЕГРН, если по результатам исправления этой ошибки площадь земельного участка увеличится не более чем на 10% или уменьшится не более чем на 5%.
Раньше Росреестр не мог самостоятельно исправлять ошибку, если после этого площадь земельного участка отличалась более чем на 5%.
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Банки начнут информировать клиентов об истечении срока вкладов
С 1 февраля 2024 года российские банки будут обязаны информировать своих клиентов об истечении срока вкладов.
Оповещение от банка должно прийти минимум за 5 дней до завершения срока — в приложении, в СМС или другим способом, который клиент выбрал для получения уведомлений.
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Центробанк решит вопрос по ключевой ставке
16 февраля 2024 года пройдёт заседание Центробанка, где примут решение о сохранении или изменении ключевой ставки.
В декабре 2023 года регулятор повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых.