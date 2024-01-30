Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
4 мин
93K

Что изменится для собственников и покупателей недвижимости с 1 февраля 2024 года

Дата публикации: 30 янв 2024
Что изменится для собственников и покупателей недвижимости с 1 февраля 2024 года
Содержание

В России с 1 февраля 2024 года вступят в силу изменения в законах, которые могут быть важными для собственников или покупателей жилья. Рассказываем, что поменяется со следующего месяца.

Повысятся суммы социальных выплат, в том числе маткапитала

С 1 февраля 2024 года в России на 7,4 % будут проиндексированы выплаты и пособия, в числе которых — материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие. 

Размер повышения определяется постановлением Правительства об уровне инфляции по итогам прошлого года.

Так, например, маткапитал на первого ребёнка вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит более 630 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребёнка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тыс. рублей, до 833 тыс. рублей. Родители, оформившие маткапитал при рождении первого ребенка, с рождением второго получат 202,6 тыс. рублей.

Суммы выплат повысят автоматически, жителям не нужно никуда обращаться или подавать заявления на получение выплат в проиндексированных размерах.

Читайте также: Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2024 году

Определять границы населённых пунктов станет проще

С 1 февраля 2024 года заработает закон, который разрешает устанавливать границы населённых пунктов и территориальных зон, даже если они пересекаются с земельными участками.

Это значит, что Росреестр сможет вносить изменения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о границах населённых пунктов и территориальных зон при их пересечении с границами земельных участков, если их наложение составляет более 50% площади.

Предполагается, что изменения минимизируют ошибки в реестре и ускорят процесс установления границ, а, значит, сроки подготовки территорий и участков для дальнейшего развития.

Кроме того, теперь внести изменения в документы территориального планирования муниципальных образований можно без общественных обсуждений и слушаний. 

Ошибки в ЕГРН в межевых и техпланах будут исправлять быстрее

Этот же закон ускорит исправление ошибок в ЕГРН в межевых и технических планах.

Если в ЕГРН, в описании местоположения границ земельных участков, муниципальных образований, населённых пунктов, территориальных зон и лесничеств будет ошибка, из-за которой они пересекают границы земельного участка, Росреестр должен будет исправить её в течение 1 месяца, а не трёх — как это было раньше.

Кроме того, теперь Росреестр сможет вносить новые сведения в ЕГРН, если по результатам исправления этой ошибки площадь земельного участка увеличится не более чем на 10% или уменьшится не более чем на 5%.

Раньше Росреестр не мог самостоятельно исправлять ошибку, если после этого площадь земельного участка отличалась более чем на 5%.

Читайте также: Что такое межевание земельного участка и для чего его делают

Банки начнут информировать клиентов об истечении срока вкладов

С 1 февраля 2024 года российские банки будут обязаны информировать своих клиентов об истечении срока вкладов.

Оповещение от банка должно прийти минимум за 5 дней до завершения срока — в приложении, в СМС или другим способом, который клиент выбрал для получения уведомлений.

Читайте также: Что будет с рынком жилой недвижимости и ипотеки в России в 2024 году

Центробанк решит вопрос по ключевой ставке

16 февраля 2024 года пройдёт заседание Центробанка, где примут решение о сохранении или изменении ключевой ставки.

В декабре 2023 года регулятор повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых. 

Читайте также: Низкая ставка по ипотеке: как получить и сохранить выгодные условия на 3 месяца

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Дачники смогут проводить общие собрания на «Госуслугах»
2K
Как найти и оформить в собственность заброшенный земельный участок
71K
Что такое ипотечный пузырь и чем он опасен для рынка недвижимости
19K
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
673K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
38
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
882
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал