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Регистрацию домов на несколько семей предложили упростить

Дата публикации: 31 янв 2024
Регистрацию домов на несколько семей предложили упростить

Дома, поделенные для проживания нескольких семей, предлагается оформлять в собственность в упрощенном порядке. Такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы занимаемся расширением этой "дачной амнистии". Мы буквально на днях будем вносить упрощение регистрации таких объектов, как вы знаете, которые особенно были распространены в 60-70-е годы. Это дома на две или на три семьи», — сказал он.

Упрощенную процедуру регистрации хотят ввести также для бань и сараев.

Крашенинников рассказал, что по «дачной амнистии» россияне уже зарегистрировали более 15 млн объектов.

Дачную амнистию запустили в 2006 году, с тех пор ее несколько раз продлевали и дополняли. Она позволяет гражданам регистрировать участки и дома в упрощенном порядке. В последний раз действие программы продлили до 2031 года.

Читайте также: Как зарегистрировать право собственности на дом и земельный участок

Новости
Законы и регулирование рынка
Недвижимость
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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