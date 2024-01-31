Регистрацию домов на несколько семей предложили упростить
Дома, поделенные для проживания нескольких семей, предлагается оформлять в собственность в упрощенном порядке. Такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Мы занимаемся расширением этой "дачной амнистии". Мы буквально на днях будем вносить упрощение регистрации таких объектов, как вы знаете, которые особенно были распространены в 60-70-е годы. Это дома на две или на три семьи», — сказал он.
Упрощенную процедуру регистрации хотят ввести также для бань и сараев.
Крашенинников рассказал, что по «дачной амнистии» россияне уже зарегистрировали более 15 млн объектов.
Дачную амнистию запустили в 2006 году, с тех пор ее несколько раз продлевали и дополняли. Она позволяет гражданам регистрировать участки и дома в упрощенном порядке. В последний раз действие программы продлили до 2031 года.