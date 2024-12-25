Что изменится в законах о недвижимости и ипотеке с января 2025 года
- Механизм лимитов по «Семейной ипотеке» отменят
- Заработает прогрессивная шкала НДФЛ
- Россияне не смогут провести сделки с земельными участками без межевания
- Договоры дарения недвижимости нужно будет оформлять через нотариуса
- Вырастут госпошлины за действия с недвижимостью и появятся новые
- Собственникам дадут три года на освоение участков, садов и огородов
- Центробанк вводит новые правила и ограничения в ипотеке
- Сведения о бывших членах семьи собственника будут указывать в ЕГРН для защиты покупателей
- Получение выписок из ЕГРН может стать дороже
- МРОТ в России вырастет до 22 440 рублей
- Срок гарантии на отделку квартиры в новостройке сократится до года
- Дом, купленный на маткапитал, будут проверять на пригодность
- В некоторых регионах России появятся новые выплаты и меры поддержки семей
- Изменится налогообложение отдельных видов недвижимости
- За коммунальные услуги с лета придётся платить больше
В 2025 году в России начнут действовать новые законы и изменения, которые регулируют действия с недвижимостью, выдачу ипотеки и различные выплаты.
Рассказываем вместе с юристами, чего ждать собственникам и покупателям жилья в наступающем году.
Механизм лимитов по «Семейной ипотеке» отменят
Минфин России проработает вопрос об исключении механизма лимитов из льготной программы «Семейная ипотека».
«С учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии Минфин России подготовит изменения в правила "Семейной ипотеки", чтобы исключить из программы механизм лимитов. При этом в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решён», — отметили в пресс-службе Минфина.
Лимиты — это сумма, на которую банки могут выдать гражданам кредиты по льготной программе. С 15 декабря механизм их распределения изменился: теперь при наличии общего неиспользованного лимита банки могут оформлять кредиты автоматически.
В пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что никаких ограничений в виде лимитов со стороны государства быть не должно. В правительстве отмечали, что решат вопрос оперативно. Можно ожидать, что это случится в 2025 году.
Заработает прогрессивная шкала НДФЛ
С 1 января 2025 года в России начнёт действовать прогрессивная шкала налогообложения. Всего на прогрессивной шкале налогообложения будет пять ступеней, в отношении доходов с продажи недвижимости будут применяться две ступени.
«Прогрессивная шкала ставки НДФЛ применяется к сумме налоговых баз, включающих указанные доходы. Совокупность налоговых баз рассчитывается нарастающим итогом. Налог с части суммы свыше 2,4 млн рублей рассчитывается по ставке 15%, а с части в пределах указанной суммы — по ставке 13% (ст. 225 НК РФ). При этом все льготы на владение продолжают действовать», — рассказал юрист Юридической группы «Гришин, Павлова и партнёры» Владислав Иващенко.
Стоимость квартиры при покупке была 5 млн рублей, а продаёте вы её за 10 млн рублей через 1 год. Минимальный срок владения для освобождения от уплаты налога (3 года и 5 лет) не прошёл, поэтому нужно уплатить НДФЛ. Налогооблагаемая база — 5 млн рублей.
Расчёт НДФЛ: 312 тыс. рублей (НДФЛ 13% с 2,4 млн рублей) + 390 тыс. рублей (15% от оставшихся 2,6 млн рублей). Итого 702 тыс. рублей.
При расчёте не применялся налоговый вычет в размере 1 млн рублей. С вычетом общая сумма налога составит 552 тыс. рублей.
Россияне не смогут провести сделки с земельными участками без межевания
Росреестр не будет регистрировать сделки с земельными участками, границы которых не внесены в ЕГРН. Без межевания перерегистрировать их будет нельзя. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.
«В статью 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ вносятся пункты, в соответствии с которыми, если в ЕГРН нет границ земельного участка, то сделки с такими участками и объектами капитального строительства на таких участках будут приостанавливаться. Закон обратной силы не имеет, поэтому изменения будут действовать только по сделкам, регистрирующимся после вступления закона в силу (если указанные изменения будут приняты)», — отметил Владислав Иващенко.
Кроме того, оформлять в собственность частные дома нужно сразу после строительства. Таким образом законом вводится принцип «построил — оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления, пояснял глава Росреестра Олег Скуфинский.
Договоры дарения недвижимости нужно будет оформлять через нотариуса
В декабре в России был принят закон, который установил обязательное нотариальное удостоверение договора дарения недвижимого имущества. Изменения начнут действовать уже в январе 2025 года.
«Закон призван защитить социально уязвимые слои граждан Российской Федерации, так как чаще всего даритель не понимает правовой природы указанной сделки. В практике, в том числе нашей, множество случаев признания таких сделок недействительными. То есть даритель безвозмездно передаёт (дарит) недвижимое имущество одаряемому, а в дальнейшем даритель признает такую сделку недействительной в связи с тем, что он не отдавал себе отчёт в своих действиях на момент заключения сделки. Это подтверждается результатами экспертизы», — объяснил юрист.
Вырастут госпошлины за действия с недвижимостью и появятся новые
С 1 января 2025 года увеличивается размер государственных пошлин по сделкам с недвижимостью и появится новая — за постановку объекта на кадастровый учёт. Помимо этого, можно будет ускорить регистрацию недвижимости до 1 рабочего дня при оплате суммы госпошлины в двойном размере.
«Размер государственной пошлины увеличивается существенно. Например, за государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости физическому лицу будет необходимо заплатить 4 тыс. рублей (до конца 2024 года — 2 тыс. рублей) при условии, что кадастровая стоимость не больше 20 млн рублей рублей. Если больше, то 0,02% от кадастровой стоимости и не более 500 тыс. рублей», — пояснил Иващенко.
Собственникам дадут три года на освоение участков, садов и огородов
Собственники земель в населённых пунктах, а также владельцы садов и огородов будут обязаны подготовить участок к использованию в течение трёх лет с момента покупки. Помимо установления срока, закон, принятый в августе 2024 года, ввёл понятие «освоение». Тем, кто не привёл участок в порядок или сделал это несвоевременно, грозит штраф 20-50 тыс. рублей. Изменения начнут действовать с 1 марта 2025 года.
«Отмечу, что до этого такая ответственность уже присутствовала, но суды толковали эту норму по-другому, по сравнению с заложенным изначально в эту норму смыслом законодателя. <...> Под освоением участка понимаются действия, которые необходимы для приведения его в пригодное для использования состояние. Список мероприятий будет утверждён правительством до 15 января 2025 года, проекты постановлений уже опубликованы», — добавил собеседник Домклик.
Центробанк вводит новые правила и ограничения в ипотеке
С 1 января 2025 года в России начинает действовать Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заёмщиков. Изменения разработаны Центробанком, чтобы снизить риски ипотечного кредитования и защитить интересы заёмщиков.
«Введение Стандарта защиты прав ипотечных заёмщиков — важный шаг для стабилизации ипотечного рынка в России. Документ нацелен на повышение прозрачности сделок, защиту заёмщиков и снижение системных рисков. Для участников рынка это сигнал о необходимости перестраивать свои стратегии и подстраиваться под новые требования. В долгосрочной перспективе такие изменения могут укрепить доверие граждан к ипотечным программам и улучшить устойчивость рынка недвижимости в целом», — рассказала партнёр Адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.
Стандарт включает рекомендации банкам, среди которых: установление сроков ипотечного кредита до 30 лет, ограничение суммы кредитования в 80% от справедливой стоимости объекта недвижимости. Для застройщиков вводит ограничения на субсидирование ставок и использование кешбэков, из-за чего многим придётся пересмотреть свои маркетинговые стратегии.
Для заёмщиков стандарт, как предполагается, обеспечит больше прозрачности в условиях кредитования, снизит риск переплат по ипотеке, поможет принимать осознанные решения благодаря более высокому уровню информированности.
Кроме этого, Банк России уведомил о введении с 2025 года лимитов на выдачу ипотеки клиентам с показателями долговой нагрузки более 50%.
«На данный момент похожие лимиты действуют на потребительские кредиты. Точных условий, сроков и критериев на данный момент нет, но, учитывая доклад Банка России от 11 ноября 2024 года, такие меры точно будут введены в 2025 году», — добавил юрист Юридической группы «Гришин, Павлова и партнёры» Владислав Иващенко.
Сведения о бывших членах семьи собственника будут указывать в ЕГРН для защиты покупателей
Сведения о бывших членах семьи собственника и их правах на недвижимость с марта 2025 года будут указывать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Закон защитит потенциальных покупателей и исключит случаи, когда после сделки с недвижимостью появляются бывшие члены семьи продавца, отмечали в Госдуме. Если записи в ЕГРН о них нет, претендовать на имущество они не смогут.
Получение выписок из ЕГРН может стать дороже
В России в 2025 году могут подорожать услуги предоставления выписок из ЕГРН. Такой проект приказа подготовлен Росреестром, но ещё не принят.
Согласно текущей редакции документа, если изменения вступят в силу, получение некоторых видов выписок из ЕГРН станет кратно дороже. Например, бумажная выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в 2025 году может обойтись физлицам в 1740 рублей, электронная — в 700 рублей, выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости — в 920 рублей в электронном виде и в 580 рублей в бумажном.
МРОТ в России вырастет до 22 440 рублей
С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 22 440 рублей. Такой закон подписал президент Владимир Путин. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля.
Сообщалось, что повышение МРОТ повлечёт увеличение зарплат около 4,2 млн человек. А соотношение с медианной зарплатой за 2023 год увеличится до 48% (по данным Росстата, она составляла 46 751 рубль).
Срок гарантии на отделку квартиры в новостройке сократится до года
В 2025 году начнут действовать изменения, связанные с приёмкой квартиры в новостройке и регулирующие взаимоотношения между застройщиком и дольщиками.
Так, с 1 января 2025 года гарантийный срок на отделку квартиры в новостройке сократится с трёх лет до одного года. Он будет исчисляться со дня передачи жилья покупателю. Кроме того, ограничивается сумма, которую дольщик может взыскать при нарушении требований к отделке, работам по установке оконных и дверных блоков и сантехники: она не будет превышать 3% от цены договора, если иное в документе не предусмотрено.
С 1 марта 2025 года застройщики смогут выполнять отделку по собственным стандартам (вместо требований технических регламентов). Но требования к таким работам должны быть не ниже утвержденных Минстроем, и стандарты должны быть прописаны в договоре долевого участия. Сейчас, если качество жилья не соответствует в том числе техническим регламентам, покупатель может обратиться в суд и потребовать от девелопера устранить недостатки, возместить соответствующие расходы или уменьшить цену жилья.
Дом, купленный на маткапитал, будут проверять на пригодность
Семьи для получения материнского капитала на покупку дома должны будут предоставлять заключение о том, что он пригоден для проживания. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
Авторы инициативы отмечали, что в некоторых регионах встречаются случаи злоупотребления маткапиталом, когда покупается жильё, не приспособленное для жизни. Чтобы это исключить, было предложено создать региональные или муниципальные межведомственные комиссии, которые будут оценивать пригодность покупаемого дома.
Заключение должно быть выдано не раньше чем за год до подачи заявки на использование маткапитала.
Нововведение не распространяется на тех, кто подал заявление на маткапитал до конца 2024 года.
В некоторых регионах России появятся новые выплаты и меры поддержки семей
Власти нескольких регионов анонсировали появление новых мер поддержки семей в 2025 году. В их числе те, которые помогут решить вопросы с недвижимостью.
Так, в Свердловской области планируют компенсировать студенческим семьям расходы на уплату процентов по ипотеке на сумму до 500 тыс. рублей за весь период действия кредита. Мера будет распространяться на семьи с детьми, в которых оба или один из супругов в возрасте до 23 лет и проходит обучение в вузе или ссузе. Кроме того, власти региона прорабатывают вопрос о введении единовременной выплаты в 50 тыс. рублей на приобретение товаров первой необходимости для новорождённого, если его маме меньше 23 лет.
Жители Нижегородской области с 1 июля 2025 года будут получать доплату к материнскому капиталу. За первого ребёнка — 1 млн рублей с учётом федерального маткапитала и возможностей получения этих выплат в течение трёх лет ежемесячно в размере 10 тыс. рублей. За второго ребёнка общая выплата также будет равна 1 млн рублей. За минусом федерального маткапитала 500 тыс. рублей можно получить разово, а оставшиеся — по 20 тыс. рублей в месяц.
В Ленинградской области с 2025 года появится единовременная выплата в 100 тыс. рублей для женщин, обучающихся по очной форме, при постановке на медицинский учёт и со сроком беременности не менее 12 недель. А если у молодых родителей нет жилья в собственности, при рождении первого ребёнка регион ежемесячно будет возмещать половину стоимости аренды, до 14 тыс. рублей, а при рождении второго — 75%, до 21 тыс. рублей. При этом возраст родителей не должен превышать 35 лет.
Жители посёлков Ямало-Ненецкого автономного округа с населением менее 500 человек при переезде в крупный город смогут получить квартиру или компенсацию.
Изменится налогообложение отдельных видов недвижимости
С 1 января 2025 года в стране изменится налогообложение отдельных видов недвижимости.
Как уточнили в Федеральной налоговой службе, для объектов капитального строительства, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей, предельные значения налоговых ставок увеличатся с 2 до 2,5%. Конкретные значения будут установлены законами субъектов России.
Для земельных участков кадастровой стоимостью более 300 млн рублей предельное значение ставок по земельному налогу вырастет с 0,3 до 1,5%. Это касается земельных участков:
- занятых жилыми домами или объектами инженерной инфраструктурой жилищно-коммунального комплекса;
- приобретённых для жилищного строительства;
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом.
Кроме того, пониженная ставка по земельному налогу 0,3% отменяется для земельных участков, приобретённых для индивидуального жилищного строительства и используемых в предпринимательской деятельности.
За коммунальные услуги с лета придётся платить больше
С 1 июля 2025 года в России ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги в среднем на 11,9% по всей стране. Увеличатся суммы за газоснабжение, электроэнергию, водоснабжение и отопление. Например, тариф на газ увеличится на 10,3%, а на электричество — на 12,6%.
Последнее повышение было 1 июля 2024 года, в среднем тарифы по стране выросли на 9,8%.
"Пример от эксперта: Стоимость квартиры при покупке была 5 млн рублей, а продаёте вы её за 10 млн рублей через 1 год. Минимальный срок владения для освобождения от уплаты налога (3 года и 5 лет) не прошёл, поэтому нужно уплатить НДФЛ. Налогооблагаемая база — 5 млн рублей." Неверный расчет. Налогооблагаемая база 10млн. А в вычете можно использовать либо 1млн, либо расходную часть. Спасибо.
Айрат З.здравствуйте! Все материалы Домклик перед публикацией проходят проверку. Ошибки нет, все расчёты произведены верно.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Домкликдобрый день. То, что они проходят проверку не исключает ошибку. Айрат З. все верно написал - при продаже можно или вычет 1 млн.руб. или расходную часть (в примере 5 млн.руб.) И то и другое применить не получиться.
Александр Т.здравствуйте! В приведённом примере в статье это указано. Спасибо, что поделились своим мнением.
Спасибо за статью Карине Камаловой!
Тайгана Х.здравствуйте! Рады помочь 💚