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Журнал Домклик

Новости - Процентные ставки

Банк России допускает новое повышение ставки
14 сен 2024
8K
Центробанк повысил ключевую ставку до 18%
26 июл 2024
4K
Центробанк РФ в очередной раз сохранил ключевую ставку: 16%
07 июн 2024
2K
Прекращение массовой льготной ипотеки не окажет значимого влияния на застройщиков — ЦБ РФ
03 июн 2024
11K
Центробанк РФ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16%
26 апр 2024
1K
Разница в цене между новостройками и «вторичкой» должна снижаться — Эльвира Набиуллина
23 мар 2024
8K
Центробанк снова сохранил ключевую ставку на уровне 16%
22 мар 2024
2K
Центробанк оставил ключевую ставку на текущем уровне: 16%
16 фев 2024
4K
Центробанк поднял ключевую ставку до 16%
15 дек 2023
6K
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки до конца года
09 нояб 2023
7K
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась ниже 8%
31 окт 2023
26K
ЦБ РФ дал прогноз по ипотеке
27 окт 2023
53K
Центробанк повысил ключевую ставку до 15% годовых
27 окт 2023
21K
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