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Новости
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Центробанк поднял ключевую ставку до 16%

Дата публикации: 15 дек 2023
Центробанк поднял ключевую ставку до 16%

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых. Об этом сообщается в заявлении регулятора.

Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Фото эксперта
Пресс-служба Центробанка

Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 февраля 2024 года.

Как зафиксировать низкую ипотечную ставку до ее повышения

Из-за роста ключевой ставки Центробанка банки могут повышать ставки по ипотеке. При этом в Сбере ипотеку можно взять на прежних условиях, даже если ставка по выбранной программе вырастет.

После одобрения ипотечной заявки ваша ставка будет зафиксирована. У вас будет целых 90 дней на поиск подходящей недвижимости, согласование с банком и подготовку к сделке.

Читайте также: Как подать заявку на ипотеку Сбера онлайн и получить решение за 5 минут

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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