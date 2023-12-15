Центробанк поднял ключевую ставку до 16%
Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых. Об этом сообщается в заявлении регулятора.
Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 февраля 2024 года.
Как зафиксировать низкую ипотечную ставку до ее повышения
Из-за роста ключевой ставки Центробанка банки могут повышать ставки по ипотеке. При этом в Сбере ипотеку можно взять на прежних условиях, даже если ставка по выбранной программе вырастет.
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