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ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки до конца года

Дата публикации: 09 нояб 2023
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки до конца года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки до конца 2023 года. Сейчас ставка Банка России — 15%.

Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение. Но потом, по мере снижения инфляции, мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации

Ранее Банк России решил повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых. Дальнейшие решения по этому вопросу ЦБ примет с учетом динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая внутренние и внешние риски.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 15 декабря 2023 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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