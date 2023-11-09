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ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки до конца года
Дата публикации: 09 нояб 2023
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки до конца 2023 года. Сейчас ставка Банка России — 15%.
Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение. Но потом, по мере снижения инфляции, мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку.
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации
Ранее Банк России решил повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых. Дальнейшие решения по этому вопросу ЦБ примет с учетом динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая внутренние и внешние риски.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 15 декабря 2023 года.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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