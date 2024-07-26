Центробанк повысил ключевую ставку до 18%
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 18% годовых. Об этом сообщается в заявлении регулятора.
Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 13 сентября 2024 года.
Как зафиксировать ипотечную ставку до ее повышения
Из-за роста ключевой ставки Центробанка банки могут начать повышать ставки по ипотеке. При этом в Сбере ипотеку можно взять на прежних условиях, даже если ставка по выбранной программе вырастет.
После одобрения ипотечной заявки ваша ставка будет зафиксирована. У вас будет целых 90 дней на поиск подходящей недвижимости, согласование с банком и подготовку к сделке.