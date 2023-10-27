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ЦБ РФ дал прогноз по ипотеке

Дата публикации: 27 окт 2023
ЦБ РФ дал прогноз по ипотеке

Банк России увеличил прогноз по росту ипотечного кредитования в 2023 году с 17-21% до 24-27%. Такая информация следует из среднесрочного прогноза регулятора.

При этом Центробанк ожидает, что рост жилищного кредитования в следующем году составит 7-12%, а в 2025 и 2026 годах — 10-15%.

Аналитика Домклик — топ-10 регионов по выдаче ипотеки

Аналитический центр Домклик изучил ипотечные сделки Сбера в сентябре 2023 года и назвал топ-10 регионов РФ по количеству выдач кредитов на жилье.

Первые строчки занимают Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область. А наибольший прирост спроса зафиксирован в удаленных регионах страны — в Магаданской области, Чеченской Республике и Республике Адыгея.

Ранее Домклик писал, что Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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