Центробанк РФ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Банка России принял решение снова сохранить ключевую ставку на текущем уровне — она составляет 16% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале», — отмечается в пресс-релизе ЦБ.
Что будет с ключевой ставкой в 2024 году
В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0-16,0% и 10,0-12,0% соответственно.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 7 июня 2024 года.
На что влияет ключевая ставка
Ключевая ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который Центробанк выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.
С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.
Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка. Чем выше ключевая ставка, тем выше ставки по ипотеке. И наоборот: чем ключевая ставка ниже, тем ниже ставки по кредитам.
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