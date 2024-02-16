Центробанк оставил ключевую ставку на текущем уровне: 16%
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне — сейчас она составляет 16% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — отмечается в сообщении Банка России.
Согласно прогнозу самого Центробанка, годовая инфляция в РФ снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 22 марта 2024 года.
На что влияет ключевая ставка
Ключевая процентная ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который Центробанк выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.
С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.
Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка. Чем выше ключевая ставка, тем выше ставки по ипотеке. И наоборот: чем ключевая ставка ниже, тем ниже ставки по кредитам.
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