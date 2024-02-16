Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
4K

Центробанк оставил ключевую ставку на текущем уровне: 16%

Дата публикации: 16 фев 2024
Центробанк оставил ключевую ставку на текущем уровне: 16%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне — сейчас она составляет 16% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«‎‎Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — отмечается в сообщении Банка России.

Согласно прогнозу самого Центробанка, годовая инфляция в РФ снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 22 марта 2024 года.

На что влияет ключевая ставка

Ключевая процентная ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который Центробанк выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.

С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.

Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка. Чем выше ключевая ставка, тем выше ставки по ипотеке. И наоборот: чем ключевая ставка ниже, тем ниже ставки по кредитам.

Читайте также: Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже.

Ставки
Новости
Снижение ставки ЦБ
Повышение ставки ЦБ
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Исследование Домклик: в январе размер скидки на вторичном рынке РФ составил 1,8%
4K
Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже
6M
Стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в январе составила 89,3 тыс. рублей — исследование Домклик
3K
На Домклик прошла первая межрегиональная сделка между жителями городов с большой разницей во времени
2K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
38
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
882
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал