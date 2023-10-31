Средняя ставка по ипотеке в России опустилась ниже 8%
Средний размер ставки по ипотеке в России в сентябре 2023 года впервые с января опустился ниже 8%, составив 7,92%. Об этом говорится в материалах Центробанка.
Отмечается, что средняя ставка по ипотеке на новостройки уменьшилась до 5,83%, а на вторичное жилье выросла с 9,83% в августе до 10,08% в сентябре.
По данным регулятора, рост выдач ипотеки на строящееся жилье обусловлен увеличением кредитования по льготным программам.
При этом ипотечный портфель по итогам месяца увеличился на 4,12% — до 16,9 трлн рублей. Выдача жилищных кредитов в сентябре составила 238,2 тыс. на сумму 955,2 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом.
Кроме того, средний срок ипотечного кредитования в стране за месяц также достиг исторического максимума, составив примерно 24 года и 10 месяцев.
Аналитика Домклик — выдача ипотеки в Сбере
В сентябре 2023 года спрос на ипотеку достиг очередных рекордных показателей. Так, Сбербанк выдал 155,6 тыс. кредитов, что на 6,6% больше предыдущего рекорда, установленного в августе. Отметим, что новый рекорд на 32,7% превышает показатели марта 2022 года и на 38,1% показатели декабря 2022 года — предыдущие пики покупательской активности. Объем выдач также достиг исторического максимума — 564,5 млрд рублей (+9,1% с августа).
Ранее Домклик писал, что объем сентябрьской выдачи ипотек по льготным программам достиг 652 млрд рублей.