Центробанк снова сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне — она составляет 16% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций», — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.
Что будет с ключевой ставкой в 2024 году
Ранее в Центробанке дали прогноз по средней ключевой ставке по итогам 2024 года. Ожидается, что она будет в районе 13,5-15,5%. Об этом сообщил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля 2024 года.
На что влияет ключевая ставка
Ключевая ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который Центробанк выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.
С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.
Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка. Чем выше ключевая ставка, тем выше ставки по ипотеке. И наоборот: чем ключевая ставка ниже, тем ниже ставки по кредитам.
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Первоначальный взнос на вторичку 37%- это круто
Добрый день! Первоначальный взнос на квартиру на вторичном рынке от 10,1%, можно рассчитать проценты и платежи в ипотечном калькуляторе: https://ipoteka.domclick.ru/mortgage/calc
С такими процентами вы ипотеку выдадите ! многим жилье нужно и некоторые от безвыходной ситуации влезут в эту дорогую ипотеку , а вот риск того что многие не смогут его оплачивать вырастет.
Добрый день! Согласны, платежи с текущими процентами получаются выше, чем были до поднятия ставки. При рассмотрении каждой заявки банк обязательно взвешивает все факторы, чтобы не допустить чрезмерной финансовой нагрузки на заемщика.
Даже если применить ряд скидок, выходит 17 процентов..это просто ужас... государство жильем не обеспечивает, а купить самим это не реально
Добрый день! Можно посмотреть программы с господдержкой, там ставки ниже. Но может потребоваться более высокий первоначальный взнос.
На вторичное жилье процент должен быть хотя бы 13% но не 16 и 18% это обдираловка!!!!!!
Добрый день! Так действительно ипотека была бы намного доступнее. Увы, ставка по ипотеке сильно зависит от ключевой ставки и снизить ее по своему желанию банк не может. Зато вы можете сами при расчете ипотеки в калькуляторе применить ряд скидок для снижения процентов.
Каким макаром она может быть ниже ключевой?
А почему бы и нет???Мы и так за всё платим!!!Машину купил плати налог,квартиру купил плати налог!Сам купил, накопил....государство тебе не подарили это все!!!!Ещё и плати.С нас только деньги дерут больше ничего!☝☝☝☝