Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
21K

Центробанк повысил ключевую ставку до 15% годовых

Дата публикации: 27 окт 2023
Центробанк повысил ключевую ставку до 15% годовых

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых. Об этом сообщается в заявлении регулятора.

«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования.

В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году».

Фото эксперта
Пресс-служба Центробанка

Сообщается также, что Банк России примет дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая внутренние и внешние риски.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 15 декабря 2023 года.

Как зафиксировать низкую ипотечную ставку до ее повышения

Из-за роста ключевой ставки Центробанка банки могут повышать ставки по ипотеке. При этом в Сбере ипотеку можно взять на прежних условиях, даже если ставка по выбранной программе вырастет.

После одобрения ипотечной заявки ваша ставка будет зафиксирована. У вас будет целых 90 дней на поиск подходящей недвижимости, согласование с банком и подготовку к сделке.

Читайте также: Как подать заявку на ипотеку Сбера онлайн и получить решение за 5 минут

Ставки
Новости
Повышение ставки ЦБ
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Почему банки повышают ставки по ипотеке
45K
Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом
95K
Как подать заявку на ипотеку Сбера онлайн и получить решение за 5 минут
66K
Что такое ключевая ставка Центробанка
8K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
28
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
864
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
122
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал