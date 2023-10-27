Центробанк повысил ключевую ставку до 15% годовых
Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых. Об этом сообщается в заявлении регулятора.
«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования.
В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году».
Сообщается также, что Банк России примет дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая внутренние и внешние риски.
Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 15 декабря 2023 года.
Как зафиксировать низкую ипотечную ставку до ее повышения
Из-за роста ключевой ставки Центробанка банки могут повышать ставки по ипотеке. При этом в Сбере ипотеку можно взять на прежних условиях, даже если ставка по выбранной программе вырастет.
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