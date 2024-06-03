Прекращение массовой льготной ипотеки не окажет значимого влияния на застройщиков — ЦБ РФ
В Центробанке считают, что прекращение с 1 июля 2024 года действия льготной ипотечной программы «Господдержка» и корректировка условий других льготных программ могут привести к временному сокращению спроса на жилье.
При этом по оценкам самого ЦБ, это не окажет существенного негативного влияния на застройщиков — ведь большинство проектов имеют значительный запас прочности.
Также в недавнем обзоре Центробанка отмечается, что отмена массовой льготной ипотеки будет способствовать адресности льготных программ, постепенному сокращению дисбаланса между первичным и вторичным рынками жилья и поддержанию доступности жилья для граждан.
Напомним, по итогам апреля аналитики Домклик рассказали о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости и изучили востребованность льготных ипотечных программ. Лидерство тогда сохранилось за «Господдержкой»: доля выдач — 24,3%.
«Семейная ипотека» по-прежнему занимает второе место по доле выдач — 23,3%. Кроме того, аналитики Домклик отмечают, что в ближайшем будущем популярность «Семейной ипотеки» будет расти всё больше.
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