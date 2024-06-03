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Прекращение массовой льготной ипотеки не окажет значимого влияния на застройщиков — ЦБ РФ

Дата публикации: 03 июн 2024
Прекращение массовой льготной ипотеки не окажет значимого влияния на застройщиков — ЦБ РФ

В Центробанке считают, что прекращение с 1 июля 2024 года действия льготной ипотечной программы «Господдержка» и корректировка условий других льготных программ могут привести к временному сокращению спроса на жилье.

При этом по оценкам самого ЦБ, это не окажет существенного негативного влияния на застройщиков — ведь большинство проектов имеют значительный запас прочности.

Также в недавнем обзоре Центробанка отмечается, что отмена массовой льготной ипотеки будет способствовать адресности льготных программ, постепенному сокращению дисбаланса между первичным и вторичным рынками жилья и поддержанию доступности жилья для граждан.

Напомним, по итогам апреля аналитики Домклик рассказали о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости и изучили востребованность льготных ипотечных программ. Лидерство тогда сохранилось за «Господдержкой»: доля выдач — 24,3%.

Распределение количества выданных кредитов по льготным программам. Данные Сбера за апрель 2024 года для топ-10 субъектов, лидирующих по количеству выдач. Доля сделок по программе «Господдержки» относительно общего количества выдач по региону за месяц показана жёлтым, доля выдач по «Семейной ипотеке» — зелёным, по IT-ипотеке — фиолетовым, по «Дальневосточной и арктической ипотеке» — голубым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам (обозначено белым над столбцами). Доля льготной ипотеки в общем количестве выдач по региону (%) показана у основания столбцов, в скобках — изменение доли по отношению к марту 2024 года (в процентных пунктах)
Распределение количества выданных кредитов по льготным программам. Данные Сбера за апрель 2024 года для топ-10 субъектов, лидирующих по количеству выдач. Доля сделок по программе «Господдержки» относительно общего количества выдач по региону за месяц показана жёлтым, доля выдач по «Семейной ипотеке» — зелёным, по IT-ипотеке — фиолетовым, по «Дальневосточной и арктической ипотеке» — голубым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам (обозначено белым над столбцами). Доля льготной ипотеки в общем количестве выдач по региону (%) показана у основания столбцов, в скобках — изменение доли по отношению к марту 2024 года (в процентных пунктах)

«Семейная ипотека» по-прежнему занимает второе место по доле выдач — 23,3%. Кроме того, аналитики Домклик отмечают, что в ближайшем будущем популярность «Семейной ипотеки» будет расти всё больше.

Ставки
Льготы для семей с детьми
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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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