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Новости
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Банк России допускает новое повышение ставки

Дата публикации: 14 сен 2024
Банк России допускает новое повышение ставки

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что ключевая ставка может быть вновь повышена на следующем заседании, которое пройдет в октябре. Такое заявление она сделала накануне — по итогам заседания Совета директоров Банка России.

В последние месяцы денежно-кредитные условия продолжали ужесточаться под влиянием наших решений. Рост кредитования несколько замедлился, прежде всего за счет розничного сегмента. Однако инфляционное давление не ослабевает. Устойчивая инфляция остается выше той, которая требуется для возвращения к цели в следующем году.

Сегодняшнее решение усилит импульс к снижению инфляции со стороны денежно-кредитной политики. Мы допускаем, что потребуется дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ

Напомним, вчера Центробанк принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 25 октября 2024 года.

На что влияет ключевая ставка

Ключевая ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который Центробанк выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.

С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.

Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка. Чем выше ключевая ставка, тем выше ставки по ипотеке. И наоборот: чем ключевая ставка ниже, тем ниже ставки по кредитам.

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Повышение ставки ЦБ
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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