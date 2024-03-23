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Разница в цене между новостройками и «вторичкой» должна снижаться — Эльвира Набиуллина

Дата публикации: 23 мар 2024
Разница в цене между новостройками и «вторичкой» должна снижаться — Эльвира Набиуллина
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В пятницу, 22 марта 2023 года, состоялась пресс-конференция Центробанка РФ по итогам заседания, на котором обсуждались вопросы ключевой ставки и кредитно-денежной политики.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала корреспонденту Домклик Юлии Тихоновой о том, как будет меняться баланс цен между квартирами в новостройках и на вторичном рынке в связи с изменениями условий по льготным ипотечным программам.

По итогам [прошлого — прим. ред.] года разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке составляет 44%. Это очень большой разрыв. Я напомню, что до действия массовых льготных ипотечных программ разрыв был примерно 10%. И это может создавать риски для граждан с точки зрения возможности продать жилье на вторичном рынке.

Данные по этому [разрыву в ценах на первичное и вторичное жильё] по первому кварталу будут, насколько я помню, только в мае. И тогда мы сможем сказать, что происходит здесь с разрывом цен. Но, на наш взгляд, этот разрыв должен уменьшаться в связи с теми решениями, которые были приняты по льготным программам. Но этот процесс, конечно, не будет очень быстрым: разрыв может снижаться постепенно.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации

А что изменилось в льготных ипотечных программах

Напомним, в конце прошлого года Правительство РФ решило поменять условия льготной ипотеки с государственным субсидированием и ввело дополнительные условия для таких жилищных кредитов.

Теперь для программ ипотеки с субсидированием от государства действует правило «одна льготная ипотека в одни руки», также по некоторым программам увеличился первоначальный взнос. По мнению авторов инициативы, новые условия льготной ипотеки должны снизить рост цен на новостройки и стабилизировать ценовой баланс между «первичкой» и «вторичкой».

Как снизить ставку по ипотеке Сбера

Один из вариантов снижения ставки и платежей по ипотеке — программа «Своя ставка». Она позволяет субсидировать размер процентной ставки и снизить ежемесячный платеж.

Платеж за снижение ставки зависит от суммы кредита, оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Минимальный единоразовый платеж за скидку на ставку — 1,6% от суммы кредита.

Срок действия — на весь срок кредита, ежемесячный платеж снизится с даты выдачи ипотеки.

Узнать больше о программе «Своя ставка»>>

Ставки
Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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