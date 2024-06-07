Центробанк РФ в очередной раз сохранил ключевую ставку: 16%
Совет директоров Банка России принял решение вновь сохранить ключевую ставку на текущем уровне — 16% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — сообщается в пресс-релизе ЦБ.
Что будет с ключевой ставкой в 2024 году
Эксперты называют разные прогнозы. Ранее сам ЦБ в базовом сценарии повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0-16,0% и 10,0-12,0% соответственно.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 года.
На что влияет ключевая ставка
Ключевая ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который Центробанк выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.
С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.
Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка. Чем выше ключевая ставка, тем выше ставки по ипотеке. И наоборот: чем ключевая ставка ниже, тем ниже ставки по кредитам.
16% - это грабёж.