Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
305

Банк России заметил признаки охлаждения в ряде отраслей экономики — Набиуллина

Дата публикации: 20 дек 2024
Банк России заметил признаки охлаждения в ряде отраслей экономики — Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров отметила, что ситуация в экономике начинает постепенно меняться — в ряде секторов появились признаки охлаждения.

В октябре и ноябре экономическая активность оставалась высокой. Ее поддерживал рост внутреннего спроса, в том числе потребительского. Во многом это результат накопленных эффектов бюджетного стимула, высокой кредитной активности в предыдущие месяцы и возросших доходов населения.

Оперативные индикаторы указывают на то, что ситуация постепенно меняется, в частности компании формируют более умеренные производственные планы, переносят сроки реализации и больше внимания уделяют приоритизации инвестиционных проектов, а также снижают планы по заимствованиям на следующий год.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ

Ранее сегодня совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%. По заявлению регулятора, «произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке».

Новости
Ключевая ставка
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
А как вы оцениваете текущее состояние экономики?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии1
Е
Екатерина Д.
2 дня назад

Неудовлетворительно! О каких доходах населения говорит Набиуллина ? Если только о доходах чиновников, правительства и Госдумы, остальное население не в счет. Очень жаль, что до сих пор простой человек получает мизерные пенсии и зарплаты!

Актуальное
Основной этап реновации в Москве завершат в 2032 году
сегодня 13:53
81
Новостройки от 2,6 млн рублей: самые бюджетные квартиры в Москве и области
сегодня 13:00
355
Свыше 1,2 трлн руб. заложено в бюджете на льготную ипотеку в 2025 году
сегодня 12:09
322
Итоги рынка недвижимости 2024: главные события
сегодня 12:00
473
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал