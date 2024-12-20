Банк России заметил признаки охлаждения в ряде отраслей экономики — Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров отметила, что ситуация в экономике начинает постепенно меняться — в ряде секторов появились признаки охлаждения.
В октябре и ноябре экономическая активность оставалась высокой. Ее поддерживал рост внутреннего спроса, в том числе потребительского. Во многом это результат накопленных эффектов бюджетного стимула, высокой кредитной активности в предыдущие месяцы и возросших доходов населения.
Оперативные индикаторы указывают на то, что ситуация постепенно меняется, в частности компании формируют более умеренные производственные планы, переносят сроки реализации и больше внимания уделяют приоритизации инвестиционных проектов, а также снижают планы по заимствованиям на следующий год.
Ранее сегодня совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%. По заявлению регулятора, «произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке».
Неудовлетворительно! О каких доходах населения говорит Набиуллина ? Если только о доходах чиновников, правительства и Госдумы, остальное население не в счет. Очень жаль, что до сих пор простой человек получает мизерные пенсии и зарплаты!