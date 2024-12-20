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Новости
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Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Дата публикации: 20 дек 2024
Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России сегодня решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%. По заявлению регулятора, «произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке».

Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке.

Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Фото эксперта
Пресс-служба Центробанка

Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 14 февраля 2025 года.

На что влияет ключевая ставка

Ключевая ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который Центробанк выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.

С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.

Для граждан основная причина корректировки ипотечных ставок — изменение ключевой. Чем она выше, тем выше ставки по ипотеке. И наоборот: чем ключевая ниже, тем ниже ставки по кредитам.

Новости
Ключевая ставка
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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