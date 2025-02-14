Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. По оценке ЦБ, текущее инфляционное давление пока остается высоким, а достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.
Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению.
По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.
В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре.
Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 21 марта 2025 года.
На что влияет ключевая ставка
Ключевая ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который Центробанк выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.
С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.
Для граждан основная причина корректировки ипотечных ставок — изменение ключевой. Чем она выше, тем выше ставки по ипотеке. И наоборот: чем ключевая ниже, тем ниже ставки по кредитам.
Ставка не изменится.