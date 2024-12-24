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Высокая ключевая ставка не повлияет на сдачу жилья в РФ, заявил Хуснуллин

Дата публикации: вчера 08:17
Высокая ключевая ставка не повлияет на сдачу жилья в РФ, заявил Хуснуллин

Высокая ключевая ставка создает риски для ввода жилья в России в 2026 году, но власти знают, как решать подобные проблемы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В 2025 году с учетом задела у нас будет не менее 100 млн кв. м. В 2026 году видим риски, если ставка останется на высоком уровне. Это не первая ситуация на рынке недвижимости. Мы понимаем, как эти проблемы решать. У нас есть накопленный опыт. Думаю, мы найдем все решения, жилье будет строиться», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По данным Хуснуллина, с начала года в России сдали 105 млн «квадратов» жилья. Итоговое значение по вводу объектов будет примерно таким же, как в 2023-м.

В прошлом году в РФ сдали свыше 110 млн квадратных метров жилья, в 2022-м — 102,7 млн кв. м.

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Новости
Ключевая ставка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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