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Что будет с ключевой ставкой в 2025 году

Дата публикации: 22 янв 2025
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году
Содержание

2024 год принёс много сюрпризов в части изменений ключевой ставки — одного из важнейших инструментов денежно-кредитной политики Банка России. За год показатель вырос с 16 до 21%, а на последнем заседании, 20 декабря, регулятор неожиданно сохранил ставку на текущей отметке.

Однако инфляционные ожидания населения продолжают расти, и риски разгона цен остаются высокими, поэтому весомых предпосылок к развороту монетарной политики в сторону смягчения пока не наблюдается.

Какие прогнозы по ключевой ставке на 2025 год дают эксперты и сам регулятор, когда ожидать снижения данного показателя и, как следствие, повышения доступности рыночной ипотеки — разбираемся в материале.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам или берет их средства на хранение.

Если ключевая ставка снижается, то деньги для банков дешевеют, и они могут снизить ставки по кредитам и депозитам. В результате спрос на товары и услуги растёт быстрее, а следом поднимаются и цены.

Обратная ситуация происходит, когда ключевую ставку поднимают. Деньги для банков дорожают, соответственно, они повышают ставки по кредитам и депозитам для граждан. Потребительский спрос снижается, цены перестают расти слишком быстро — таким образом, инфляция замедляется.

Как менялась ключевая ставка в 2024 году

Текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики регулятора начался ещё в июле 2023-го, когда ставка выросла с 7,5 до 8,5%. К концу прошлого года показатель вырос до 16%.

В 2024 году начало нового витка повышений вновь пришлось на июль — тогда ЦБ повысил ставку сразу на 2 п.п., до 18%. В сентябре ставка выросла до 19%, а в октябре достигла рекордного значения за всю историю своего существования — 21%.

Почему ЦБ сохранил ставку в декабре

На последнем заседании, 20 декабря 2024 года, было принято решение сохранить ставку на уровне 21% вопреки ожиданиям рынка.

Основной причиной такого развития событий в Банке России назвали более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. В результате темпы кредитования в ноябре резко снизились. В ЦБ отметили, что пауза в повышении ключевой ставки необходима, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям.

В то же время в Банке России подчеркнули, что повышенное инфляционное давление в экономике сохраняется и даже усиливается — в октябре–ноябре рост цен составил 11,1% в пересчёте на год после 11,3% в предыдущем квартале. В ЦБ ожидают, что по мере нарастания эффектов от жестких денежно-кредитных условий инфляционное давление начнёт устойчиво ослабевать, но в силу набранной инерции в инфляции и лагов монетарной политики это будет проявляться постепенно.

Некоторые эксперты оценили решение регулятора сохранить ставку как сигнал о смене характера монетарной политики — с жёсткой на нейтральную. Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», в числе возможных причин такого решения называет опасения наступления рецессии в экономике. По его мнению, на данный момент Банку России удалось сформировать более сбалансированную позицию с учётом уровня ставки, пруденциальных нормативов и, в частности, требований к нормативам краткосрочной ликвидности.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отмечает, что последнее решение ЦБ можно считать лишь паузой — регулятор хочет понять, достаточно ли уже принятых решений для сбития инфляционной волны. Если статистика покажет, что эта волна снова нарастает — высока вероятность повышения ставки в феврале–марте. Если нет — пауза сохранится, а весной можно ожидать смягчения риторики. По мнению эксперта, по состоянию на середину января второй вариант выглядит чуть более предпочтительным.

График заседаний ЦБ по ключевой ставке на 2025 год: когда следующее заседание

В 2025 году заседания Банка России запланированы на следующие даты:

  • 14 февраля (опорное заседание)
  • 21 марта (промежуточное)
  • 25 апреля (опорное)
  • 6 июня (промежуточное)
  • 25 июля (опорное)
  • 12 сентября (промежуточное)
  • 24 октября (опорное)
  • 19 декабря (промежуточное)

Опорное заседание отличается от промежуточного тем, что в первом случае регулятор, помимо принятия решения по размеру ключевой ставки, также представляет среднесрочный прогноз по основным макроэкономическим показателям (инфляция, ключевая ставка, ВВП и другие).

График утверждён регулятором, но возможны переносы и внеочередные заседания.

Какой будет ключевая ставка в 2025 году

Если опираться на базовый сценарий среднесрочного прогноза Банка России, представленного к опорному заседанию в октябре, то в 2025 году средняя ключевая ставка составит 17–20%, в 2026 году — 12–13%, а в 2027 году она достигнет нейтрального диапазона 7,5–8,5%.

При этом в июле Банк России прогнозировал, что в 2025 году среднее значение ключевой ставки составит 14–16%, а в 2026 году — 10–11%. Очередной пересмотр прогноза пройдёт в феврале 2025 года к опорному заседанию регулятора по ставке.

По итогам декабрьского заседания в ЦБ заявили, что в феврале при принятии решения по ставке будет оцениваться, достигнут ли уровень жёсткости денежно-кредитных условий, необходимый для снижения инфляционных ожиданий.

В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений. Либо мы убедимся, что достигнутой жёсткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернёмся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки.

Мы исходим из необходимости обеспечения ценовой стабильности в разумно короткие сроки и будем предпринимать все необходимые для достижения этой цели действия.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
председатель Центрального банка Российской Федерации

Что говорят эксперты

Согласно базовому сценарию аналитиков SberCIB Investment Research, ключевая ставка останется на уровне 21% на протяжении всего 2025 года. В связи с изменением риторики ЦБ на последнем заседании эксперты ожидают, что регулятор займёт выжидательную позицию, сосредоточит своё внимание на данных по кредитованию и не будет реагировать на краткосрочные темпы роста цен.

Базовый сценарий аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» предусматривает сохранение ключевой ставки на текущем уровне как минимум до середины 2025 года.

Если ожидания ЦБ о том, что ужесточение [прим. ред. — денежно-кредитных условий] произошло, окажутся верны, — то предельный уровень ключевой ставки в этом цикле составит 21%. Повышать её возможно и дальше — но вопрос в цене такого повышения для экономики и в том, как быстро рост воздействует на инфляцию, когда существенная часть экономики финансируется из бюджета.

В базовом сценарии ожидаем, что по итогам первого полугодия 2025-го и в конце года ключевая ставка будет находиться на отметках 21% и 19,5% соответственно. В «инфляционном» — 24% и 21%.

Фото эксперта
Антон Табах
главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА»

Аналитики «БКС Мир инвестиций» придерживаются более позитивного сценария при условии отсутствия новых внешних рисков.

Несмотря на сохранение ставки по сравнению с заложенным в прогноз повышением, мы не меняем наш взгляд на начало цикла снижения. Как и ранее, ожидаем плато по ставке в течение большей части первого полугодия 2025 года. Снижение начнётся в середине–конце второго квартала после прояснения внешних (геополитических) и внутренних инфляционных рисков.

К концу года ставка, по нашим ожиданиям, будет снижена до 16% при инфляции 5–5,5% и околонулевом росте экономики. Прогноз среднегодовой ставки понижен на 1 п.п., до 19,5%.

Фото эксперта
Илья Федоров
главный экономист «БКС Мир инвестиций»

Новости
Курс недвижимости
Ключевая ставка
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
А какой у вас прогноз по ключевой ставке на 2025 год?
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Комментарии1
Е
Елена Т.
6 дней назад

Ключевая ставка будет расти и будет находиться в диапазоне 21-23 %

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