Что будет с ключевой ставкой в 2025 году
2024 год принёс много сюрпризов в части изменений ключевой ставки — одного из важнейших инструментов денежно-кредитной политики Банка России. За год показатель вырос с 16 до 21%, а на последнем заседании, 20 декабря, регулятор неожиданно сохранил ставку на текущей отметке.
Однако инфляционные ожидания населения продолжают расти, и риски разгона цен остаются высокими, поэтому весомых предпосылок к развороту монетарной политики в сторону смягчения пока не наблюдается.
Какие прогнозы по ключевой ставке на 2025 год дают эксперты и сам регулятор, когда ожидать снижения данного показателя и, как следствие, повышения доступности рыночной ипотеки — разбираемся в материале.
Ключевая ставка — это минимальный процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам или берет их средства на хранение.
Если ключевая ставка снижается, то деньги для банков дешевеют, и они могут снизить ставки по кредитам и депозитам. В результате спрос на товары и услуги растёт быстрее, а следом поднимаются и цены.
Обратная ситуация происходит, когда ключевую ставку поднимают. Деньги для банков дорожают, соответственно, они повышают ставки по кредитам и депозитам для граждан. Потребительский спрос снижается, цены перестают расти слишком быстро — таким образом, инфляция замедляется.
Как менялась ключевая ставка в 2024 году
Текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики регулятора начался ещё в июле 2023-го, когда ставка выросла с 7,5 до 8,5%. К концу прошлого года показатель вырос до 16%.
В 2024 году начало нового витка повышений вновь пришлось на июль — тогда ЦБ повысил ставку сразу на 2 п.п., до 18%. В сентябре ставка выросла до 19%, а в октябре достигла рекордного значения за всю историю своего существования — 21%.
Почему ЦБ сохранил ставку в декабре
На последнем заседании, 20 декабря 2024 года, было принято решение сохранить ставку на уровне 21% вопреки ожиданиям рынка.
Основной причиной такого развития событий в Банке России назвали более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. В результате темпы кредитования в ноябре резко снизились. В ЦБ отметили, что пауза в повышении ключевой ставки необходима, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям.
В то же время в Банке России подчеркнули, что повышенное инфляционное давление в экономике сохраняется и даже усиливается — в октябре–ноябре рост цен составил 11,1% в пересчёте на год после 11,3% в предыдущем квартале. В ЦБ ожидают, что по мере нарастания эффектов от жестких денежно-кредитных условий инфляционное давление начнёт устойчиво ослабевать, но в силу набранной инерции в инфляции и лагов монетарной политики это будет проявляться постепенно.
Некоторые эксперты оценили решение регулятора сохранить ставку как сигнал о смене характера монетарной политики — с жёсткой на нейтральную. Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», в числе возможных причин такого решения называет опасения наступления рецессии в экономике. По его мнению, на данный момент Банку России удалось сформировать более сбалансированную позицию с учётом уровня ставки, пруденциальных нормативов и, в частности, требований к нормативам краткосрочной ликвидности.
Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отмечает, что последнее решение ЦБ можно считать лишь паузой — регулятор хочет понять, достаточно ли уже принятых решений для сбития инфляционной волны. Если статистика покажет, что эта волна снова нарастает — высока вероятность повышения ставки в феврале–марте. Если нет — пауза сохранится, а весной можно ожидать смягчения риторики. По мнению эксперта, по состоянию на середину января второй вариант выглядит чуть более предпочтительным.
График заседаний ЦБ по ключевой ставке на 2025 год: когда следующее заседание
В 2025 году заседания Банка России запланированы на следующие даты:
- 14 февраля (опорное заседание)
- 21 марта (промежуточное)
- 25 апреля (опорное)
- 6 июня (промежуточное)
- 25 июля (опорное)
- 12 сентября (промежуточное)
- 24 октября (опорное)
- 19 декабря (промежуточное)
Опорное заседание отличается от промежуточного тем, что в первом случае регулятор, помимо принятия решения по размеру ключевой ставки, также представляет среднесрочный прогноз по основным макроэкономическим показателям (инфляция, ключевая ставка, ВВП и другие).
График утверждён регулятором, но возможны переносы и внеочередные заседания.
Какой будет ключевая ставка в 2025 году
Если опираться на базовый сценарий среднесрочного прогноза Банка России, представленного к опорному заседанию в октябре, то в 2025 году средняя ключевая ставка составит 17–20%, в 2026 году — 12–13%, а в 2027 году она достигнет нейтрального диапазона 7,5–8,5%.
При этом в июле Банк России прогнозировал, что в 2025 году среднее значение ключевой ставки составит 14–16%, а в 2026 году — 10–11%. Очередной пересмотр прогноза пройдёт в феврале 2025 года к опорному заседанию регулятора по ставке.
По итогам декабрьского заседания в ЦБ заявили, что в феврале при принятии решения по ставке будет оцениваться, достигнут ли уровень жёсткости денежно-кредитных условий, необходимый для снижения инфляционных ожиданий.
В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений. Либо мы убедимся, что достигнутой жёсткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернёмся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки.
Мы исходим из необходимости обеспечения ценовой стабильности в разумно короткие сроки и будем предпринимать все необходимые для достижения этой цели действия.
Что говорят эксперты
Согласно базовому сценарию аналитиков SberCIB Investment Research, ключевая ставка останется на уровне 21% на протяжении всего 2025 года. В связи с изменением риторики ЦБ на последнем заседании эксперты ожидают, что регулятор займёт выжидательную позицию, сосредоточит своё внимание на данных по кредитованию и не будет реагировать на краткосрочные темпы роста цен.
Базовый сценарий аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» предусматривает сохранение ключевой ставки на текущем уровне как минимум до середины 2025 года.
Если ожидания ЦБ о том, что ужесточение [прим. ред. — денежно-кредитных условий] произошло, окажутся верны, — то предельный уровень ключевой ставки в этом цикле составит 21%. Повышать её возможно и дальше — но вопрос в цене такого повышения для экономики и в том, как быстро рост воздействует на инфляцию, когда существенная часть экономики финансируется из бюджета.
В базовом сценарии ожидаем, что по итогам первого полугодия 2025-го и в конце года ключевая ставка будет находиться на отметках 21% и 19,5% соответственно. В «инфляционном» — 24% и 21%.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» придерживаются более позитивного сценария при условии отсутствия новых внешних рисков.
Несмотря на сохранение ставки по сравнению с заложенным в прогноз повышением, мы не меняем наш взгляд на начало цикла снижения. Как и ранее, ожидаем плато по ставке в течение большей части первого полугодия 2025 года. Снижение начнётся в середине–конце второго квартала после прояснения внешних (геополитических) и внутренних инфляционных рисков.
К концу года ставка, по нашим ожиданиям, будет снижена до 16% при инфляции 5–5,5% и околонулевом росте экономики. Прогноз среднегодовой ставки понижен на 1 п.п., до 19,5%.
Ключевая ставка будет расти и будет находиться в диапазоне 21-23 %