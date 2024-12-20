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Новости
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Центробанк назвал факторы снижения инфляции и ключевой ставки в 2025 году

Дата публикации: 20 дек 2024
Центробанк назвал факторы снижения инфляции и ключевой ставки в 2025 году

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос Домклик, перечислила ключевые факторы для снижения инфляции и, соответственно, ключевой ставки.

Для снижения инфляции необходима более сдержанная динамика совокупного спроса. Безусловно, на инфляцию оказывает влияние и расширение предложения товаров и услуг. Но мы своей ставкой на это не можем повлиять, на это скорее может повлиять правительство.

Мы влияем на совокупный спрос. Ключевым фактором замедления роста спроса, чтобы началось существенное замедление инфляции, будет замедление роста кредитов. И это будет происходить, на наш взгляд, за счет уже накопленных эффектов ужесточения денежно-кредитной политики.

Определенное влияние на темпы роста кредитов окажут меры банковского регулирования и макронадбавок. Цель этих мер — обеспечить финансовую устойчивость банкам, но они будут иметь косвенный эффект и сказываться на динамике кредитов. Будут также фактором замедления кредитов. И мы этот фактор тоже учитываем в виде ужесточения денежно-кредитных условий. 

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
председатель Центрального банка РФ

Ещё одним важным фактором замедления инфляции будет нормализация бюджетной политики в 2025 году.

Когда сработают все названные факторы, вслед за снижением инфляции ключевая ставка тоже начнет опускаться, уточнила Набиуллина.

«Мы будем широко смотреть за инфляцией, устойчивыми компонентами, инфляционными ожиданиями, уточнять свои прогнозы, будем следить за динамикой кредитов, потребительской активностью и другими факторами», — отметила она.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин также добавил, что на снижение инфляции может повлиять эффект от инвестиций в производства.

«Потенциальным дезинфляционным эффектом может быть более значительная отдача на те инвестиции, которые были осуществлены в 2023-2024 годах, которые будут переходить уже из инвестиционной фазы в производственную. И если они в итоге дадут больший вклад в производственные возможности, в потенциал экономики в 2025 году, то дезинфляция будет происходить быстрее», — отметил Заботкин.

В пятницу, 20 декабря, Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. 

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году.

Новости
Ключевая ставка
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии4
С
Светлана Ш.
2 дня назад

С вашими сюрпризами вряд ли кто захочет инвестировать в производство... а инфляция никогда .слышите никогда не уменьшается ..только растет.

Домклик
день назад

Светлана Ш.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

И
Ирина В.
5 дней назад

Бла бла бла

Домклик
2 дня назад

Ирина В.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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