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Новости
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Центробанк назвал условия повышения доступности жилья

Дата публикации: 14 фев 2025
Центробанк назвал условия повышения доступности жилья

Эффект от повышения ключевой ставки, отмены массовой льготной ипотеки и других мер Центробанка заметен: темпы ипотечного роста вернулись к более адекватным уровням, а удорожание жилья стало замедляться, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ипотека сама по себе не может обеспечить доступность жилья, даже если будут низкие процентные ставки. Потому что основной фактор и условие доступности жилья это когда рост доходов населения не отстаёт, а лучше опережает рост цен на жильё. У нас в последние годы было наоборот — рост цен опережал рост доходов населения.

Сейчас ситуация меняется, и мы видим, что и после повышения ключевой ставки, и после отмены безадресной льготной ипотеки подорожание жилья замедлилось. А в ряде регионов, по последним данным ч

етвёртого квартала, цены даже снижались, и среди них есть перегретые регионы.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации

Глава Банка России подчеркнула, что замедление инфляции будет сдерживать рост цен и на жильё, и сократит давление на реальные доходы граждан, «что и есть путь к тому, чтобы повысить доступность жилья».

«По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке. Сейчас они действительно очень высокие», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Напомним

В пятницу, 14 февраля, Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. По оценке ЦБ, текущее инфляционное давление пока остаётся высоким.

Центробанк рассмотрит повышение ключевой ставки с учётом устойчивости снижения инфляции на следующем заседании, которое запланировано на 21 марта 2025 года.

Новости
Ключевая ставка
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
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Комментарии2
Р
Рустем Г.
15 фев 2025

Вот лично скажу за поднятие цены на ижс в г.Уфа за последние два года произошло только из-за поднятия продаж земельных участков , рабочий силы ну и 2025 год увеличил налоги . Так как конкуренция очень большая в строительстве ижс цены держались адекватными что как раз и сдерживало цены на квартиры ,так как застройщик мкд (квартир) понимали что люди массово идут в ижс так как дома почти в черте города 100кв.м стоили как 30 кв.м мкд. Но и самое главное они не учли одно сдержав повышение цен на жилье ,осталивили очень много людей без работы! Вот как то так .

Домклик
5 дней назад

Рустем Г.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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