Центробанк назвал условия повышения доступности жилья
Эффект от повышения ключевой ставки, отмены массовой льготной ипотеки и других мер Центробанка заметен: темпы ипотечного роста вернулись к более адекватным уровням, а удорожание жилья стало замедляться, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ипотека сама по себе не может обеспечить доступность жилья, даже если будут низкие процентные ставки. Потому что основной фактор и условие доступности жилья это когда рост доходов населения не отстаёт, а лучше опережает рост цен на жильё. У нас в последние годы было наоборот — рост цен опережал рост доходов населения.
Сейчас ситуация меняется, и мы видим, что и после повышения ключевой ставки, и после отмены безадресной льготной ипотеки подорожание жилья замедлилось. А в ряде регионов, по последним данным ч
етвёртого квартала, цены даже снижались, и среди них есть перегретые регионы.
Глава Банка России подчеркнула, что замедление инфляции будет сдерживать рост цен и на жильё, и сократит давление на реальные доходы граждан, «что и есть путь к тому, чтобы повысить доступность жилья».
«По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке. Сейчас они действительно очень высокие», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.
В пятницу, 14 февраля, Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. По оценке ЦБ, текущее инфляционное давление пока остаётся высоким.
Центробанк рассмотрит повышение ключевой ставки с учётом устойчивости снижения инфляции на следующем заседании, которое запланировано на 21 марта 2025 года.
Вот лично скажу за поднятие цены на ижс в г.Уфа за последние два года произошло только из-за поднятия продаж земельных участков , рабочий силы ну и 2025 год увеличил налоги . Так как конкуренция очень большая в строительстве ижс цены держались адекватными что как раз и сдерживало цены на квартиры ,так как застройщик мкд (квартир) понимали что люди массово идут в ижс так как дома почти в черте города 100кв.м стоили как 30 кв.м мкд. Но и самое главное они не учли одно сдержав повышение цен на жилье ,осталивили очень много людей без работы! Вот как то так .
Рустем Г.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.