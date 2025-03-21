Центробанк сохранил ключевую ставку — 21%
Совет директоров Банка России в пятницу, 21 марта, в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году.
Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.
По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, в 2026 году вернется к 4% и будет находиться на цели в дальнейшем.
Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 25 апреля 2025 года.
На что влияет ключевая ставка
Ключевая ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который Центробанк выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.
С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.
Для граждан основная причина корректировки ипотечных ставок — изменение ключевой. Чем она выше, тем выше ставки по ипотеке. И наоборот: чем ключевая ниже, тем ниже ставки по кредитам.
Сбербанк с 4 марта снизил ставки по базовым программам ипотеки на 1-1,5% в зависимости от размера первоначального взноса. Если сумма первого взноса более 50% от стоимости недвижимости, снижение составит 1,5%. При взносе 20-50% ставка уменьшится на 1%.
да, очень полезна